HD Plus startet heute neue Kampagne – eigene Version für Sky-Kunden

Anzeige

HD Plus will die Grenzen zwischen Werbung und kreativem Storytelling bewusst verschwimmen lassen und zeitgleich auf ein crossmediales Distributionskonzept setzen. So ist die neue TV- und Bewegtbildkampagne entstanden, die heute Premiere feiert und Awareness für das mobile Angebot HD Plus ToGo schaffen soll.

Zusätzlich setzen Spots „HD Plus integriert“ in Szene. Und auch Sky-Zuschauer kommen mit speziellen Varianten auf ihre Kosten. Mit ihrem Team und der Kreativagentur Heye hat sich Marketing-Chefin Anika Köpping dazu entschieden an die letzte erfolgreiche TV-Kampagne mit Friedrich Liechtenstein anzuknüpfen. Erneut agiert der Entertainer auf dem grünen Sofa, das vor einem flächig eingesetzten, knallorangenen Hintergrund steht.

Bild: HD Plus

Neue Spots mit Friedrich Liechtenstein

HD Plus verzichtet abseits dieses Settings bewusst auf jegliche weitere Requisite. Das Setting ist also extrem reduziert, auch gibt es keine Umschnitte oder Special Effects. Komplett neu jedoch ist das inhaltliche Konzept sowie die Multi-Channel-Kampagnenaussteuerung. So funktioniert die neue TV-Kampagne aus Kreationsperspektive: Die Kampagne kokettiert mit den Klischees des Fernsehumfelds und bricht bewusst mit den klassischen Werbelogiken. Und das funktioniert sehr gut, wie exemplarisch der Masterspot (siehe hier) zeigt. Hier sinniert Friedrich Liechtenstein zunächst darüber, welche Art von TV-Gerät er sich zulegen würde. „Wenn ich mir ein TV-Gerät holen würde, dann eines mit integriertem HD Plus…“ Nach einer Pause folgt der bewusste Bruch mit dem Erwartbaren. Denn Liechtenstein ergänzt: „Aber ich schaue ja gar kein Fernsehen.“

„Wir wissen aus der Vorjahreskampagne, dass die Werbespots sowohl im TV- Werbeblock, als auch beim Einsatz in digitalen Umfeldern durch die extreme Reduktion der Handlung bei gleichzeitig starken Farbkontrasten sehr wirkungsvoll sind und positiv auffallen. Zudem wird uns immer wieder gespiegelt, dass Friedrich Liechtenstein in unserer Zielgruppe und darüber hinaus sehr beliebt ist. Besonders glaubwürdig und damit werbewirksam ist er in TV-Kampagnen, wenn er Freiraum zum Improvisieren bekommt, also in den Spots seine Persönlichkeit, seine Kreativität und seinen ganz eigenen, augenzwinkernden Humor einbringen kann“, sagt Anika Köpping.

Eigene Werbespots für Sky-Zuschauer

Entsprechend experimentiert HD Plus mit Spotvarianten. Einige wurden eigens für Sky-Zuschauer produziert. Beispielsweise setzt ein Spot bewusst eine Ruhepause: Der Zuschauer sieht Friedrich Liechtenstein auf dem Sofa sitzen. Dieser sagt: „Wisst Ihr, was mal toll wäre? Ruhe, statt Werbung.“ Nach wenigen Sekunden absoluter Ruhe ohne Handlung wird das Logo eingeblendet. Liechtenstein dazu: „Nöö, auch kein Logo!“.

„Mit der Kampagne ist uns eine perfekte Mischung aus Werbung und Unterhaltung gelungen. Als großer TV-Fan und lasse ich mich gerne von unseren Spots während den Werbepausen überraschen!“, freut sich Anika Köpping.

Im Distributionsmix der Kampagne setzt HD Plus neben der herkömmlichen Platzierung im TV auch auf Adressable TV (ATV) Maßnahmen. Flankiert wird die Bewegtbildkampagne durch B2B- und Fachhandelskommunikationsmaßnahmen, Performance Marketing und Social Media. Zudem kommen auch Print-Anzeigen zum Einsatz.

Die Fakten zur neuen HD Plus-Kampagne

Die Kampagne bestehen aus einem Master-Spot für HDPlus integriert und HDPlus ToGo, 4 Kurzspots zu HD Plus ToGo und 4 Kurzspots zu HD Plus integriert

TV-Spots für die Sky-Kampagne laufen seit dem 13.08. für die Sky-Sender Sky TV, Sky onDemand und Sky Go

Erster Flight ab dem 04.10. bis Anfang November; ein zweiter Flight ist ab Ende November geplant

Einsatz auf den Sendern RTL, SAT.1, VOX, ProSieben, Kabel Eins, NITRO, DMAX, TELE 5, ProSieben MAXX, DEUXE MUSIC und SPORT1

Wird medial begleitet von ATV-Kampagne, Printanzeigen in Fachmedien, Digital und Social Media Ads

Brutto-Mediavolumen von insgesamt rund 5 Mio. Euro

Quelle: HD+