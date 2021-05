Kostenloses HD-Upgrade bei Amazon Music

Anzeige

Erst gestern kündigte Apple an, seinen Musikstreamingdienst auf HiFi-Qualität aufzumöbeln – ohne Mehrkosten für die Nutzer. Amazon antwortet prompt und verspricht seinen Musik-Abonnenten ebenfalls ein Gratis-Upgrade.

Wer bislang Kunde bei Amazon Music Unlimited war und sich für die Premium-Variante mit der Musikbibliothek in verlustfreier Soundqualität entschied, musste für Amazon Music HD nach einer dreimonatigen Probezeit draufzahlen.

Amazon Music HD jetzt kostenlos

Nachdem der große Tech-Konkurrent Apple aus Cupertino nun allerdings ein umfangreiches Kostenlos-Upgrade seines Musik-Streamingdienstes Apple Music im Juni angekündigt hat, handelt das Bezos-Imperium schneller als der Blitz – und lässt den Aufpreis für HD- und UHD-Musik prompt wegfallen. Abonnenten von Amazon Music Unlimited sollen so ab sofort auch in höherer Qualität streamen können, ohne das Abomodell wechseln zu müssen.

Die Musikbibliothek von Amazon enhält bereits 70 Millionen Titel in verlustfreier Qualität – Apple will sein HiFi-Upgrade zunächst bei 20 Millionen Liedern in CD-Qualität starten und das Angebot schnell auf etwa 75 Millionen Songs aufstocken.