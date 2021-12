Mirco Nontschew ist tot

Anzeige

Bekannt wurde er in den 90ern als Teil des Ensembles der „RTL Samstag Nacht“, zuletzt trat er im Amazon-Format „LOL – Last one Laughing“ auf. Nun ist Comedian Mirco Nontschew im Alter von 52 Jahren verstorben.

Dies bestätigte der langjährige Freund und Manager Nontschews, Bertram Riedel, gegenüber der „Bild“-Zeitung. Laut „Berliner Zeitung“ wurde der 52-jährige am gestrigen Freitagnachmittag tot aufgefunden, ein Todesermittlungsverfahren sei laut einer Polizeisprecherin eingeleitet worden.

Weitere Informationen folgen in Kürze