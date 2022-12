MTV 80s und Co. – Neue Senderaufschaltungen bei waipu.tv

Anzeige

Die Internet-TV-Plattform waipu.tv überrascht ihre Nutzer erneut mit hochkarätigem Senderzuwachs. Nach DAZN Fast sind mit MTV 80s und Nick jr. zwei weitere Spartenprogramme gestartet.

Waipu.tv bietet seinen Abonnenten des Paketes Perfect Plus gleich zwei neue interessante Sender an. Der im SD-Modus verbreitete Musikspartensender MTV 80s hat sich auf Musik der 1980er spezialisiert und gehört zur Pay-TV-Sparte des Musikpioniers. In Deutschland kann der Sender bisher nur in wenigen Kabelnetzen als Zusatzangebot gebucht werden. Die Sendervorstellung von MTV 80s finden Sie an dieser Stelle, auch zu Nick jr. haben wir in der Vergangenheit schon einmal ein paar Zeilen geschrieben. Nick jr. Richtet sich in erster Linie an die ganz kleinen in der Familie. „Paw Patrol“, „Peppa Wutz“ und andere Kinderserien sind hier ohne Unterbrecherwerbung zu sehen. Nick jr. wird in HD-Qualität über waipu.tv ausgestrahlt.

Auch im Sport-Bereich gab es Zuwachs. Der Motorsportsender Motorvision ist mit einem Classic Ableger gestartet, More Than Sports TV startete mit einem Highlight Kanal auf der Plattform. Zudem kehrte ein bereits bekannter FAST Channel zurück. Comedy & Shows zeigt beliebte deutsche Comedy-Formate wie „Pussy Terror TV“ mit Carolin Kebekus oder „Axel“ mit Axel Stein. Bei Spannung & Emotion gibt es hingegen amerikanische Serien in Dauerschleife zu bestaunen. Die vier FAST-Channels werden im hochauflösenden Modus ausgestrahlt.

FAST steht für Free-Ad-Supported-TV und ist in den USA der Content-Trend im TV. Diese Kanäle sind dort die am schnellsten wachsenden Connected-TV-Videoinhalte. „Hier wird eindrucksvoll gezeigt, dass sich auch das Fernsehen weiterentwickelt und sich den Bedürfnissen der Nutzer anpassen kann. waipu.tv war für FAST-Channels einer der Pioniere in Europa und hatte bereits 2018 mit ADAC TV, dem größten Automobil-Club Europas, einen festen Platz im Fernsehen gegeben“, so Bettina Bellmer, Vorständin bei der Exaring AG, die Waipu.tv betreibt.

