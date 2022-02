Netflix: Marvel-Serien auch in Deutschland bald weg

Anzeige

Marvel verlässt Netflix nun komplett: „Daredevil“, „Jessica Jones“, „Luke Cage“, „Iron Fist“, „The Punisher“, und „The Defenders“ sind schon bald auch in Deutschland nicht mehr bei Netflix zu sehen.

Es war ein Abschied auf Raten – doch der ist bald final: Nachdem Netflix und Marvel jahrelang gemeinsam Live-Action-Serien aus dem MCU (Marvel Comic Universe) realisierten, war mit der Ankündigung von Disney+ eigentlich klar, dass die Kooperation vor dem Aus steht. Schließlich hat der Disney-Streamingdienst eine eigene Marvel-Themensparte, in der Filme wie „Eternals“ nach dem Kinostart Teil des Inklusiv-Programms werden und auch brandneue Serien wie „Loki“ starten.

MCU-Inhalte bald nur noch bei Disney+

Von den „Avengers“-Blockbustern bis hin zu „Hawkeye“: Das Marvel-Universum hat beim Streamingdienst Disney+ nun seine feste Heimat – und die Gnadenfrist für Netflix läuft endgültig ab: Die bis 2019 gemeinsam produzierten Serien „Daredevil“, „Jessica Jones“, „Luke Cage“, „Iron Fist“, „The Punisher“, und „The Defenders“ sind bald nicht mehr Teil der Programmauswahl. Darauf weist Netflix nun auch seine deutschen Kunden hin, die eine der Marvel-Koproduktionen im Menü streifen.

Wie lange bleiben die Marvel-Serien in Deutschland bei Netflix?

Wer kein Abonnement bei Disney+ besitzt und die Marvel-Serien bei Netflix noch ansehen will, bevor sie verschwinden, muss vielleicht die eine oder andere Nachtschicht einlegen: Schließlich sind „Daredevil“, „Punisher“ und Co auch in Deutschland nur noch bis zum 28. Februar zu sehen.

Netflix verliert immer mehr Inhalte

Mit dem Verlust der letzten Marvel-Inhalte setzt sich ein bitterer Trend fort: Netflix verliert immer mehr langjährige Lizenzinhalte, weil die Inhaber der Urheberrechte mittlerweile auf ihre eigenen Streamingdienste setzen. Und die sind meist deutlich günstiger als der Streaming-Pionier: Während das UHD-fähige Premium-Abo bei Netflix bald wohl 20 Euro kosten wird, gibt es eine Jahresmitgliedschaft bei Disney+ schon für rund 7,50 Euro im Monat – und UHD kostet dort nicht extra. Auch wenn Netflix derzeit noch ein deutlich größeres und breiteres Angebot hat, stehen Netflix mit der wachsenden Konkurrenz unangenehme Zeiten bevor.

