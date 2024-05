Neuer Chefredakteur Primetime bei RTL NEWS

Christian Schleker tritt in die Chefredaktion Primetime bei RTL NEWS ein. Er dort soll auch Nachfolger von Michael Wulf als Chefredakteur werden.

Zum 1. Juli 2024 steigt Christian Schleker (55) neben Michael Wulf (65) in die Chefredaktion Primetime bei RTL NEWS ein, deren Leitung er nach Wulfs Ausscheiden als neuer Chefredakteur übernehmen wird. Martin Gradl, Co-Geschäftsführer RTL NEWS sagte dazu: „Für RTL NEWS ist die Primetime immens wichtig. […] Mit Christian Schleker haben wir dafür nicht nur den richtigen Menschen und passende Führungskraft gewonnen, sondern auch einen hervorragenden Programmmacher mit einem ganz besonderen Gespür für Themen und deren crossmediale Umsetzung.“

Der Leiter der Chefredaktion Primetime bei RTL NEWS Michael Wulf äußert sich folgend: „Ich freue mich sehr für Christian Schleker, den ich durch gemeinsame Projekte in den vergangenen beiden Jahren kennen und sehr schätzen gelernt habe. Miteinander werden wir bis zum Herbst den Übergang gestalten.“ Zusätzlich kündigte er an, dass er über seinen Ruhestand als Chefredakteur hinaus seine „Leidenschaft für Journalismus weiter bei ausgewählten Projekten einbringen“ könne. Christian Schleker ließ sich ähnlich zitieren: „Einen so erfahrenen Journalisten wie Michael Wulf beerben zu dürfen, ist mir eine Ehre. Diesen Bereich mit seinen unterschiedlichen Projekten und den vielen tollen Mitarbeitenden in den herausfordernden Zeiten inhaltlich und wirtschaftlich erfolgreich zu führen – davor habe ich großen Respekt, und genauso große Lust.“

Christian Schleker begann seine berufliche Laufbahn bei RTL Nord

Ab Herbst 2022 war Christian Schleker als Head-of Executive Production bereits bei RTL NEWS und entwickelte bis Mitte 2023 unter anderem das neue RTL-Format „Durchleuchtet“ mit Peter Kloeppel. Er begann seine berufliche Laufbahn Ende der 90er Jahre als Redakteur bei RTL Nord und wechselte später zu „Focus TV“. Hier war er zunächst als Producer für Future Trend-Magazinbeiträge (RTL) und VOX-Reportagen im Einsatz. Ab 2009 war Christian Schleker in verschiedenen Funktionen für das ProSieben-Magazin „Galileo“ tätig. 2013 wurde er stellvertretender Redaktionsleiter und übernahm 2016 die Leitung der Marke.

Michael Wulf verantwortet als Chefredakteur Primetime seit Ende 2020 den Ausbau des Bereichs Investigativ, Dokumentation, „Extra“ und „stern TV“ bei RTL NEWS. Von Dezember 2007 bis Februar 2021 war Michael Wulf Geschäftsführer der ehemaligen News-Tochter infoNetwork sowie seit 2004 Geschäftsführender Chefredakteur RTL Television. Davor war er Redaktionsleiter von „RTL Aktuell“. Nach dem Betriebswirtschaftsstudium begann Michael Wulf seine journalistische Laufbahn mit einem Volontariat bei der BILD-Zeitung. 1989 wechselte er zu RTL Television.