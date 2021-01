Neues Logo für Sky Q

Anzeige

Pay-TV-Sender Sky gibt nicht nur sein UHD-Programm für den Januar bekannt, sondern gönnt seiner TV-Plattform Sky Q auch ein neues Logo.

Die Linienführung des neuen Logos für Sky Q orientiert sich im Wesentlichen an dem Redesign des Firmenlogos von letztem Jahr. Darüber hinaus erstrahlt das Logo nun in einem kräftigen Blau, das sich am rechten Rand mit Türkis vermischt. Das Q sieht mit seinem futiristischen Touch immer noch aus wie ein Teilchenbeschleuniger.

Erst im vergangenen Herbst hatten die Logos von Sky Cinema und Sky Store ein Facelift spendiert bekommen.