Philips Xtra: Mini-LED mit Ambilight – das ist die neue TV-Reihe

Philips/TP Vision erweitert 2023 das Angebot an hochwertigen Flachbildfernsehern mit der neuen Klasse Xtra. Xtra füllt die Lücke zwischen den LED-LCD-TVs The One und den OLED+ Modellen.

Als erste Modelle erscheinen im 3. Quartal 2023 die Mini-LED-LCDs 9008 und 9308, die über eine Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung mit Local Dimming verfügen und eine Spitzenhelligkeit von knapp 1000 Nits erreichen sollen.

Beide Xtra-Modellserien kommen mit dem P5-Prozessor der 7. Generation, 120-Hz-Technik und dreiseitigem Ambilight auf den Markt. Die Modelle 9308 erscheinen in 55 und 65 Zoll und bieten eine verbesserte Tonqualität dank integrierter Lautsprecher von Bowers&Wilkins. Die Xtra-Serie 9008 wird in 55, 65 und 75 Zoll erhältlich sein und ist ideal dafür geeignet, die Tonqualität über externe Soundbars oder Heimkinosysteme aufzuwerten.

