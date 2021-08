Premiere: NFL-Saisonstart erstmals bei ProSieben

Anzeige

Neun Stunden Football live: Bislang lief der erste NFL-Spieltag immer auf ProSieben Maxx. Doch dieses Jahr ändert sich das.

Denn zum ersten Mal startet die NFL bei ProSieben. Zur Eröffnung gibt sich Super-Bowl-Champion Tom Brady die Ehre. Der Herr der Ringe empfängt mit den Tampa Bay Buccaneers in der Nacht zum Freitag, 10. September, die Dallas Cowboys. Brady, der mittlerweile sieben Super-Bowl-Ringe sein Eigen nennen kann, strebt in dieser Saison seinen achten Titel an. Ab 2.05 Uhr melden sich Jan Stecker und Patrick Esume sowie Netman Christoph „Icke“ Dommisch live aus dem „ran“-Studio in Unterföhring.

Am Sonntag, den 12. September, folgt dann mit dem ersten Spieltag der eigentliche Einstieg in die Regular Season der National Football League (NFL). Dabei zeigt der Privatsender neun Stunden #ranNFL live. Beginnend ab 18.30 Uhr laufen dann zwei Spiele hintereinander live im Free-TV, sowie ein drittes parallel zum ersten im Livestream. Welche Spiele dabei konkret ausgewählt werden, hat der Sender noch nicht kommuniziert.

So sieht der bisher festgelegte Sendeplan zum NFL-Saisonstart aus:

In der Nacht von Donnerstag, 09. September auf Freitag, 10. September

2.05 Uhr „ran Football: Dallas Cowboys @ Tampa Bay Buccaneers“ live auf ProSieben und ran.de

Sonntag, 12.09.2021

18.30 Uhr #ranNFLsüchtig – das NFL-Magazin live auf ProSieben und ran.de

19.00 Uhr „ran Football“ Spiel 1 live auf ProSieben und ran.de

19.00 Uhr „ran Football“ zusätzliches Spiel ausschließlich im Stream auf ran.de

22.15 Uhr „ran Football“ Spiel 2 live auf ProSieben und ran.de

Football-Fans können übrigens sämtliche Liveübertragungen auch im im Livestream auf „ran.de„, der ranApp und Joyn verfolgen.

