Sky bringt Pop-Up Channel mit 60 Spielfilmen

Über 60 Romantik-Streifen und Liebesfilme kommen bis zum Valentinstag auf Sky und Sky Ticket.

Zum Valentinstag liefert Sky seinen Zuschauern eine Woche lang Liebesfilme rund um die Uhr. Auf dem Pop Up Channel Sky Cinema In Love schauen sich Stars wie Humphrey Bogart und Ingrid Bergman, Julia Roberts und Hugh Grant, sowie Meg Ryan und Tom Hanks von 8. bis 14. Februar tief in die Augen und suchen in Klassikern wie „Casablanca“, „Notting Hill“ und „E-m@il für Dich“ nach den großen Gefühlen. Außerdem etwa dabei: „Jenseits von Afrika“, „Shakespeare in Love“, „Brokeback Mountain“, „Hitch – Der Date Doktor“ und exklusive neue Hits wie „Dog Days – Herz, Hund, Happy End!“ und „Last Christmas“.

Sky Cinema In Love ersetzt von 8. bis 14. Februar Sky Fun und ist auch über Sky Q und Sky X beziehbar.

Sky Cinema in Love: Alle 60 Filme im Überblick

Bodyguard

2 Millionen $ Trinkgeld

My Girl – Meine erste Liebe

My Girl 2 – Meine große Liebe

Schlaflos in Seattle

Die Hochzeit meines besten Freundes

Notting Hill

Before Sunrise – Eine Nacht – Eine Liebe

Begegnung des Schicksals

E-m@il für Dich

Die nackte Wahrheit

Power Of Love

Wedding Planner – Verliebt, verlobt, verplant

Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück

Tatsächlich…Liebe

Bridget Jones – Am Rande des Wahnsinns

Hitch – Der Date Doktor

Manhattan Love Story

Darf ich bitten?

Sex and the City (Extended Version)

Wo die Liebe hinfällt …

Frau mit Hund sucht… Mann mit Herz

Verliebt in die Braut

Mitten ins Herz – Ein Song für Dich

Er steht einfach nicht auf Dich

Umständlich verliebt

Lieber verliebt

Last Night

Sex and the City 2

Eat, Pray, Love

Auf der anderen Seite des Bettes

Plan B für die Liebe

Woher weißt du, dass es Liebe ist?

Professor Love

Fast verheiratet

Crazy Kind of Love

Song One

Hampstead Park – Aussicht auf Liebe

Liebe zu Besuch

Gut gegen Nordwind

Traumfabrik

Drei Schritte zu dir

Last Christmas

After Passion

Plus One

Ordinary Love

(500) Days of Summer

Brokeback Mountain

Casablanca

Das Schicksal ist ein mieser Verräter

Die Brücken am Fluß

Dog Days – Herz, Hund, Happy End!

Jenseits von Afrika

Laws of Attraction

Liebe im Gepäck

Love Story

Safe Haven – Wie ein Licht in der Nacht

Shakespeare in Love

Valentinstag

Wie ein einziger Tag