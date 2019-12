„Sky Cinema Best of 2019 HD“ kommt als Pop-Up-Sender mit „Bohemian Rhapsody“ und „Solo“ – nur für kurze Zeit

Sky zeigt die besten Filme des Jahres auf einem eigens eröffneten Zusatzkanal. Doch das Vergnügen läuft nur für begrenzte Zeit.

„Bohemian Rhapsody“, „Solo: A Star Wars Story“, „Aquaman“ und mehr – kurz vor Jahresende zeigt Sky die Film-Highlights von 2019 auf einem eigenen Zusatzkanal. Das Angebot besteht aber nicht lange: „Sky Cinema Best of 2019 HD“ geht nur vom 13. bis 22. Dezember auf Sendung. Zu sehen sind Filme aus ganz verschiedenen Genres.

Auf „Sky Cinema Best of 2019 HD“ sind unter anderem folgende Filme zu sehen:

Drachenzähmen leicht gemacht 3, 13. Dezember 2019, 20.15 Uhr

Meg, 14. Dezember 2019, 20.15 Uhr

Jurassic World: Gefallenes Königreich, 15. Dezember 2019, 20.15 Uhr

Mortal Engines: Krieg der Städte, 16. Dezember 2019, 20.15 Uhr

Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen, 17. Dezember 2019, 20.15 Uhr

Aquaman, 18. Dezember 2019, 20.15 Uhr

Skyscraper, 19. Dezember 2019, 20.15 Uhr

Bohemian Rhapsody, 20. Dezember 2019, 20.15 Uhr

Mamma Mia! Here We Go Again, 21. Dezember 2019, 20.15 Uhr

Solo: A Star Wars Story, 22. Dezember 2019, 20.15 Uhr

Der Pop-up Sender steht allen Sky-Q-Kunden mit einem Cinema-Abo ab 13. Dezember automatisch zur Verfügung. Nutzer von Sky Ticket können ebenfalls auf das Angebot zugreifen. Mit einem Sky Ticket Cinema sind alle Inhalte sowieso per Stream abrufbar. Ausnahmen bilden nach Informationen der Computer Bild nur die Filme „The Shape of Water“, „Ready Player One“ und „Red Sparrow“, die nicht per Abruf bereitstehen.