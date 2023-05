Sky streicht drei Sender: Diese linearen Programme fallen weg

Anzeige

Pay-TV-Anbieter Sky hat DIGITAL FERNSEHEN exklusiv mitgeteilt, dass schon bald drei Sender aus dem Programm gestrichen werden. Um welche Sender es sich handelt und wann die Abschaltungen erfolgen, lesen Sie hier.

Drei lineare Sender weniger bei Sky – und das schon bald: Der Pay-TV-Anbieter räumt sein Programm-Angebot auf und das bedeutet für die Kundschaft zunächst erstmal Abschied nehmen. Auch wenn Sky DF gegenüber betonte, dass neue Senderaufschaltungen stets geprüft werden und das Programmangebot sich an der Nachfrage der Kundschaft orientiert, fallen folgende Kanäle zunächst ersatzlos weg:

Spiegel TV Geschichte und Curiosity TV

Bereits Ende Juni nimmt Sky die Doku- und Wissenssender Spiegel TV Geschichte und Curiosity TV aus dem Programm. Die Begründung dafür gestaltet sich laut Anbieter relativ einfach: Mit Sky Documentaries gebe es im Block der jüngeren hauseigenen Sender bereits einen Kanal, der sich programmatisch ähnlich ausrichtet. Zusammen mit dem ebenfalls im Programm verbleibenden History Channel soll die eigene Sendermarke gestärkt werden, auch mit senderübergreifenden Sonderprogrammierungen:

Sky teilte DF dazu exklusiv mit: „Vor diesem Hintergrund bietet Sky weiterhin ein breites Angebot aus dem Bereich Factual Entertainment, insbesondere mit der eigenen Sendermarke Sky Documentaries und der langjährigen Partnerschaft mit dem History Channel. So ist u.a. eine gemeinsame Sonderprogrammierung unter dem Namen „Hitlers Putsch 1923 – Tage, die die Welt veränderten“ geplant. In der Zeit vom 1.-7. Juli werden den Sky ZuschauerInnen rund um die Uhr hochwertige Geschichts-Dokumentationen zur Verfügung gestellt. Auf Sky Documentaries laufen am Wochenende von 12-24 Uhr und unter der Woche von ca. 15 bis 24 Uhr Programme wie „Mumien, Mord und Mythen: Antike Ermittlungen „, „Hitlers Zirkel des Bösen“ und die deutsche Erstausstrahlung von „Hitler’s Putsch 1923“. Insgesamt beinhaltet die Sonderprogrammierung von Seiten Sky Documentaries 14 Titel und ca. 94 Stunden Programm. Auch viele andere Programminhalte aus dem Bereich Factual Entertainment bündeln wir auf Aggregationsplattform Sky Q sinnvoll unter einem Dach, sei es durch die Integration der Discovery+ App (für Sky Q Kunden für 12 Monate kostenlos).„

Sky Comedy: Sky stampft eigenen Sender ein

Für einen eigenen Comedy-Sender sieht Sky auch anhand der immer VoD-lastigeren ©Sky Deutschland

Mit Sky Comedy erwischt es dann darüber hinaus auch noch einen hauseigenen Sender, dem der Pay-TV-Anbieter angesichts zu geringer Nachfrage keine Existenzberichtigung mehr beimisst. Erst im Frühling 2021 wurde Sky Comedy aufgeschaltet, nun kassiert Sky seine Eigenmarke Mitte September 2023 wieder ein.

Die Abschaltung von Sky Comedy erklärt der Anbieter gegenüber DF mit der veränderten Mediennutzung, die sich gerade stark in Richtung Video-on-Demand entwickle: „Einen linearen Comedy-Channel braucht Sky nicht“ ist das nüchterne Fazit nach der Auswertung von Nutzungsdaten. Dass es bei Sky zukünftig deshalb weniger lustig zugeht, dementiert der Anbieter allerdings:

„Für die Fans bester Comedy-Unterhaltung auf Sky ändert sich nichts. Ein besonders reichhaltiges Comedy-Angebot finden sie per Abruf auf Sky Q und WOW – dazu gehören beliebte Inhalte wie „Ghosts“, „Young Rock“, „Superstore“, „Die Goldbergs“, „Home Economics“, deutschsprachige Produktionen wie „Tschugger“ und „Pastewka“, Eigenproduktionen wie „Quatsch Comedy Club“ und HBO-Titel wie „Lass es, Larry!“, „Silicon Valley“ und „Barry“. Ausgewählte Inhalte werden weiterhin linear auf beliebten Sendern wie Sky 1 oder Sky Atlantic zu finden sein.“

