Sky Ticket jetzt auf weiteren Fire TV-Geräten verfügbar

Nach dem Start von Sky Ticket auf dem Fire TV Stick, Fire TV Stick Lite und Fire TV Stick 4K, gaben Sky und Amazon heute die Verfügbarkeit der App auf Fire TV Cube und ok. Smart Fire TVs bekannt.

Damit können Sky Ticket-Kunden auch auf diesen Fire TV-Modellen die entsprechende App herunterladen und streamen. Bei Sky Entertainment & Cinema Ticket gibt es zudem im Mai diverse neue Streaming-Highlights. Beispielsweise Serien wie das neue Sky Original „Intergalactic“, die HBO-Reihen „TheNevers“ und „Mare of Easttown“ und die neue TNT-Serie „Para – Wir sind King“, oder auch die zweite Staffel von „Zoe’s Extraordinary Playlist” und Staffel 4 von „The Good Doctor“.

Filmbegeisterte streamen mit Sky Ticket neue Blockbuster wie „Tenet“, „The New Mutants“, „Der wunderbare Mr. Rogers“ und „Diener der Dunkelheit“.

Darüber hinaus gibt es im Mai den spannenden Abstiegskampf der deutschen Fußball-Bundesliga über das Sky Supersport Ticket zu sehen.

Mit Alexa zur Sky Ticket-App

Mit Alexa gelangt man auf FireTV-Geräten per Sprachbefehl zur Sky Ticket-App. Wer einen Fire TV Cube besitzt oder sein Fire TV mit einem Echo-Gerät gekoppelt hat, sagt einfach „Alexa, öffne Sky Ticket“. Alle anderen drücken vor dem Befehl zunächst die Sprechtaste der im Lieferumfang enthaltene Alexa-Sprachfernbedienung. Nach dem Download der App können sich Sky Ticket Kunden anmelden, um auf ihre Tickets zuzugreifen und ihre Filme, Serien und Live-Sport zu finden und zu sehen. Ebenso können sie die Merkliste abrufen oder die Wiedergabe von Inhalten an der Stelle fortsetzen, an der sie diese auf einem anderen Gerät beendet haben.

Auf Grundig Smart FireTVs sowie Fire TV-Soundbars von TCL und Nebula soll die Sky Ticket-App in Kürze auch bald nutzbar sein.

