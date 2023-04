„Star Wars“-Day bei Disney+: Neue Serie startet Anfang Mai

Anzeige

Am vierten Mai steht wieder der internationale „Star Wars“-Tag vor der Tür. Zu diesem Anlass gibt es neuen Content der Sci-Fi-Sage bei Disney+.

Einerseits kündigt Disney+ den Start der neuen Folgen von „Star Wars: Visionen“ für den 4. Mai 2023 an. In Volume 2 sollen sich alle Fans auf insgesamt neun neue animierte Kurzfilme freuen können. Verschiedene Animationsstile aus einer Vielzahl von Ländern und Kulturen sollen dabei eine dynamische, neue Perspektive auf den Mythos „Star Wars“ werfen, wirbt Disney in seiner Ankündigung.

Neue „Star Wars“-Serie für die Kleinsten

Für eine jüngere Zielgruppe verweist der Streaming-Anbieter derweil auf die neue Serie „Star Wars: Die Abenteuer der jungen Jedi“. Dabei handelt es sich ebenfalls um ein animiertes Format, das Vorschulkinder in das „Star Wars„-Universum einführen soll. Sofern Eltern und Kinder diesen Einstieg wagen wollen, kann man die neue Serie ab dem 4. Mai auf Disney+ streamen. Wie die Plattform wirbt, zeigt die Show neue Charaktere, aber auch alte Bekannte wie den Jedi-Meister Yoda.

Darüber hinaus verweist die Plattform auf all die anderen „Star Wars“-Inhalte, die man bei Disney+ bereits streamen kann. So versammelt der Streaming-Dienst nicht nur die gesamte Skywalker-Saga, sondern auch jüngere Disney+ Originals wie „Andor“ und „The Mandalorian“.

Quelle: Disney

Bildquelle: mandalorian: © Disney