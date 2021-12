TdW: RT Deutsch, ARD-Frequenzen, langsames Vodafone-Internet

Anzeige

ARD schaltet alte Sat-Frequenzen ab, RT Deutsch geht ohne Genehmigung über Sat auf Sendung – und Vodafone wird seinen Hochgeschwindigkeits-Versprechen nicht gerecht: Das waren die Themen der Woche bei DIGITAL FERNSEHEN.

ARD schaltet alte Sat-Frequenzen ab

Am Dienstag, den 14. Dezember, um 12 Uhr stellte die ARD die Satellitenübertragung auf dem Transponder 93 ein. Der weitere Empfang von SR Fernsehen in SD-Qualität erforderte nach diesem Termin einen Sendersuchlauf. Bereits zum 20. Juli wurde SR Fernsehen auf Transponder 101 aufgeschaltet.

Mit der Umstellung vom Dienstag wurde auch das HD-Programmangebot des WDR komplettiert. Bisher war nur die Lokalzeit Köln in HD-Qualität zu sehen. Die Bündelung auf einem Transponder mit neuen Empfangsparametern ermöglicht eine deutlich verbesserte Bildqualität. Seit dem 3. März 2021 bündelt der WDR seine Lokalzeit-Ausgaben in HD auf dem Transponder 21 und strahlt diese im Simulcast aus. Die bisherigen WDR HD-Programme auf den Transpondern 101 und 111 sind dabei am Hinweis „alt“ im Programmnamen zu erkennen.

Mit der Abschaltung dieser „alt“-Programme endet dann der Simulcastbetrieb. Unabhängig hiervon bleiben die WDR Lokalzeit-Sendungen in SD-Qualität auf den Transpondern 101 und 111 aber unverändert empfangbar.

Von der Umschaltung sind laut des federführenden Bayerischen Rundfunks ebenfalls alle betroffen, die ARD alpha über Satellit empfangen und das Programm noch in SD-Auflösung sehen. Das Gleiche gelte auch für Zuschauerinnen und Zuschauer mit Kabelanschluss oder Empfang via IPTV, da die Netzbetreiber zur Einspeisung in der Regel das Satellitensignal als Quelle verwenden. Die Empfangsfrequenz für ARD alpha HD ist in diesem separaten Artikel nachzulesen.

RT Deutsch geht auf Sendung – ohne Genehmigung?

DIGITAL FERNSEHEN berichtete bereits exklusiv über Testbetrieb: Der neueste 24/7-Nachrichtensender des umstrittenen Nachrichtennetzwerks RT, RT DE, ging am Donnerstag zum ersten Mal offiziell auf Sendung. Der Sender will „das verfügbare Angebot an Nachrichten in deutscher Sprache abrunden und das Meinungsspektrum erweitern“. Produziert wird eine Mischung aus Live-Nachrichtensendungen, Debatten, Dokumentarfilmen und eigenen Sendungen.

Doch ist der Sendebetrieb überhaupt legal? RT Deutsch versucht die Ausstrahlung des eigenen Programms via Eutelsat mit einer serbischen Lizenz zu legitimieren. Im Wortlaut heißt es seitens des Senders:

„Die unabhängige gemeinnützige Organisation ‚TV-Novosti‘ hat in Serbien eine Lizenz für die Kabel- und Satellitenübertragung des RT-Senders in deutscher Sprache (RT DE) in europäischen Staaten auf der Grundlage des Europäischen Übereinkommens über das grenzüberschreitende Fernsehen Nr. 132 erhalten. Der Fernsehsender RT DE steigt zunächst aus dem Territorium Serbiens zu Satelliten auf. Gemäß den Bestimmungen dieser Konvention kann ein Fernsehsender, der der Gerichtsbarkeit eines der Unterzeichnerstaaten der Konvention unterliegt, das heißt in einem dieser Staaten lizenziert ist, in 33 europäischen Ländern, die das Übereinkommen ratifiziert haben, Sendungen ausstrahlen.“

Laut MABB stellt dies aber „nach vorläufiger Einschätzung keine ausreichende Grundlage für eine Verbreitungs in Deutschland dar“, so eine Sprecherin gegenüber der „Bild“ (online).

Vodafone und sein „Gigabit-Netz“

Die von Vodafone Deutschland bereits für 2020 angekündigte schnellere Geschwindigkeit ist auf unbekannte Zeit verschoben. Das 40 Jahre alte Bundespost-Koaxialkabel bleibt auf der letzten Meile zum Kunden.

Vodafone Deutschland nennt sich selbst gerne „größter Gigabit-Infrastruktur-Betreiber Deutschlands“. Doch ist ein Gigabit-Anschluss via klassischem Kabel-TV vergleichbar mit einem Gigabit-Anschluss eines richtigen Glasfaseranbieters? DIGITAL FERNSEHEN zeigt in diesem Artikel die wesentlichen Unterschiede auf.