Waipu.tv veranstaltet große Oster-Rabattaktion

Anzeige

Derzeit gibt es bei Waipu.tv eine Oster-Aktion: Für ein Jahr gewährt der IPTV-Anbieter dabei 33 Prozent Rabatt auf das Premium-Paket Perfect Plus mit oder ohne Netflix.

Waipu.tv verspricht den Empfang von über 161 Sendern, vom klassischen Free-TV bis zu Pay-TV-Sendern – die allermeisten davon werden mit Aufnahme- und Pausenfunktion und in HD-Qualität angeboten. Bis zu vier Streams stehen im Perfect Plus-Paket gleichzeitig zur Verfügung und können auf einer Vielzahl von Endgeräten empfangen werden. Dazu kommt die Möglichkeit, auch Netflix als Standard-Abo im Paket über Waipu.tv zu beziehen und so noch mehr Vielfalt in der Programmauswahl nutzen zu können.

Die Osteraktion, die sich entsprechend „Ostertainment“ nennt, ist noch bis einschließlich 5. April gültig. Das Waipu.tv Perfect Plus-Paket kostet dabei 8,70 EUR statt 12,99 EUR pro Monat und zusammen mit Netflix Standard 16,41 EUR anstatt 24,49 EUR monatlich. Nach Ablauf der zwölf Monate erhöht sich die Gebühr auf den regulären Preis. Der Empfang von Waipu.tv funktioniert über IPTV, dadurch wird kein Kabel-, Sat- oder Antennenanschluss und auch kein Receiver benötigt. Darüber hinaus finden sich in der sogenannten „Waiputhek“ über 10.000 ausgewählte Inhalte auf Abruf.