Wird Sky Q für „Das Boot“ auf 8K hochgepowert?

Während Sky Ticket auf sein UHD-Upgrade wartet, stellt sich die Frage, ob die Plattform Sky Q vielleicht die erste echte 8K-Plattform werden könnte. Schließlich wird das Sky-Original „Das Boot“ schon in 8K produziert.

Als Pay-TV-Anbieter Sky vor einiger Zeit die Produktion der aktuellen Staffel der Original-Serie „Das Boot“ in 8K ankündigte, fragte sich so manch ein Kunde: Wie wird es möglich sein, das Serien-Event in dieser hohen Bildqualität zu empfangen oder abzurufen? Schließlich ist keiner der bislang etablierten Bezugswege für das Sky-Programm 8K-kompatibel – Sky Q IPTV ist derzeit noch nichtmal auf UHD hochgestuft.

Dann offenbarte die Kooperation zwischen Sky und Samsung schließlich, dass es die 8K-Folgen von „Das Boot“ im Frühling 2022 über Samsung TV Plus auf den entsprechenden TV-Geräten des Herstellers zu sehen geben wird. Die Frage bleibt: Ist ein entsprechendes Upgrade für Sky Q geplant, um auch Kunden ohne Samsung-TV ins Boot zu holen? DIGITAL FERNSEHEN hat bei Sky nachgefragt.

Kommt 8K für Sky Q?

DF: 8K ist der nächste Schritt in der TV-Evolution, der von einigen Herstellern im Hardwarebereich bereits umgesetzt wird. Derzeit mangelt es aber flächendeckend an Inhalten und Empfangsmöglichkeiten in dieser Größenordnung. Nun ist die neuste Staffel des Sky-Originals „Das Boot“ in 8K produziert worden und wir fragen uns: Wie werden Sky-Kunden, die nicht von der Samsung TV Plus Kooperation profitieren, in den Genuss der vollen Auflösung kommen? Plant Sky noch für 2022 eine eigene Lösung für 8K-Empfang via Sky Q?

Sky: Eine 8K-Lösung ist für 2022 nicht geplant, zumal noch sehr wenig Content in 8K produziert wird. Mit Sky Glass werden wir in puncto 4K-Bildqualität neue Maßstäbe setzen – Bilder mit einer Milliarde Farben, perfektem Kontrast und einer großartigen 4K Ultra HD Technologie. Dazu zählen dann auch sechs Power-Lautsprecher, eindrucksvolle Subwoofer und 360 Grad Dolby Atmos.

