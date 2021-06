Zattoo mit neuem Football-Sender in HD

Anzeige

Der TV-Sender European League of Football (ELF) TV ist ab sofort bei Zattoo verfügbar. Zattoo bringt damit als erster TV-Streaming-Anbieter in Deutschland und der Schweiz das Angebot des Senders auf eine Vielzahl von Endgeräten. Der Sender ist sowohl für Ultimate und Premium Abonnenten als auch für Nutzer des werbefinanzierten Free Modells in HD empfangbar.

European League of Football TV präsentiert exklusive Inhalte und News rund um die neue europäische Footballliga. Hier erhalten Fans nicht nur alle Spiele der European League of Football, sondern vor allem Hintergrundinformationen, exklusive Interviews und Highlights rund um die Uhr. Footballfans kommen hier voll auf ihre Kosten. Ob Spieler oder Trainer, European League of Football TV bietet einen Blick hinter die Kulissen.

Der Sender ist ab sofort für alle Nutzer in Deutschland und der Schweiz auf allen gängigen Endgeräten, auf denen die Zattoo App genutzt werden kann, verfügbar. Dazu gehören Smart-TVs von Samsung, Panasonic und LG oder via Android TV, Streaming-Geräte wie den Amazon Fire TV oder Google Chromecast, PCs und Laptops sowie mobil über Smartphones und Tablets.

Quelle: Zattoo