AUDIO TEST 01/2020

Das letzte Heft des Jahres ist gleichzeitig auch stets das erste des neuen. Zeit für eigene Wünsche – Zeit für sich selbst. Wie so oft freue ich mich darauf, auf meiner betagten Technics-Anlage den ein oder anderen Weihnachtssong zu hören und ein wenig in Erinnerung zu schwelgen. Denn das Technics es auch ganz neu kann, zeigen die Titelhelden dieser Ausgabe: Wir haben uns von den Mittel- deutschen HiFi-Tagen eine der hier gespielten Traumanlagen in den Hörraum geholt und konnten die Kombination aus SU-G700 und dem brandneuen SACD/Netzwerk-Spieler SL- G700 zu Gehör gebracht durch die Technics SB-G90 ausführlich und in Ruhe nachhören.

Es ist wunderbar zu erleben, wie fein die Komponenten aufeinander abgestimmt sind, wie buchstäblich ein Rädchen ins andere greift, um aus einzelnen Komponenten das große Ganze hervorzuzaubern, den Hörer in den Konzertsaal zu versetzen oder wahlweise auf ein Live-Konzert meiner Lieblingsband in den 80ern – Depeche Mode. So gut die einzelnen Komponenten auch sind – sie kommen stets nur zur völligen Entfaltung, wenn die „Kette“ bis ins kleinste Glied stimmt.

© jakkapan – stock.adobe.com, Auerbach Verlag

Deswegen haben wir uns für diese AUDIO TEST auf Ihren Wunsch hin wieder einmal Premium-HiFi-Ketten in den Hörraum geholt, die für unterschiedliche Budgets und unterschiedliche Ansprüche jeweils besten Klang liefern. Mit dabei ist neben Technics auch der neue Cyrus One Cast – eine Deutschlandpremiere hier in der AUDIO TEST. Auch Jürgen Reichmann haben wir wieder gebeten, eine seiner legendären Ketten im Hörraum zu präsentieren – Triangle, Musical Fidelity und Music Hall ergänzen sich wunderbar und zeichnen sich durch eine wundervolle Spielfreude bis in die Details aus.

Persönlich empfehlen möchte ich Ihnen noch die neuen Dali IO-6 Kopf- hörer – echte Dalis, mit sehr gutem ANC – aber vor allem mit dänischer Seele. Perfekte Bauweise, schnörkelloser, geradliniger Klang mit Tiefe – eine wunderbar Erfahrung und vielleicht noch ein Last-Minute-Geschen- ketipp für Sie.

© Auerbach Verlag

Es bleibt mir, mich für das große Leserinteresse in diesem Jahr zu be- danken, die vielen Leserbriefe, von denen wir hoffentlich alle beantwortet haben, die Hinweise, was wir noch besser machen können und natürlich das Lob, mit dem Sie ebenfalls nicht gespart haben. Danke. Bleiben Sie uns auch 2020 so gewogen.

Ich wünsche Ihnen ruhige Feiertage mit der Möglichkeit, mal wieder in Ruhe Musik genießen zu können und natürlich einen guten Start in das neue Jahr.

Sie erhalten die aktuelle Ausgabe 01/2020 der AUDIO TEST ab sofort am Kiosk, online als E-Paper via Readly und Heftkaufen oder auch als Abo.

Diese Themen finden Sie in der neuesten Ausgabe der AUDIO TEST:

MAGAZIN:

News, Trends, Ausblicke: Die wichtigsten Neuerscheinungen auf dem HiFi-Markt

MDHT 2019: Der exklusive Nachbericht zu den Mitteldeutschen HiFi-Tagen 2019

AUDIO TEST erklärt: Inside WBT – nextgen-Technologie Standards

Marken-Feature: Die Geschichte des legendären Herstellers Technics im Portrait

Dr. Ton: Was hat Alexander Graham Bell mit der Einheit Dezibel zu tun?

TESTS:

Boaacoustic Neutron WBT

Bluesound PulseFlex 2i & BP100

Cyrus One Cast

Dali IOS-6

Definitive Technology Demand D7

Fyne Audio F502

Fezz Audio Silver Luna Signature

Musical Fidelity M3si

Music Hall mmf 5.3

Neat Acoustic Ekstra

Nubert nuConnect ampX

Nubert nuPro XS-7500

Pylon Audio Ruby 20

Revox StudioArt Serie

Roksan Radius 7

Technics SL-G700, SU-G700 & SB-G90

Triangle Esprit Gaia EZ

© Auerbach Verlag