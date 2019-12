BLU-RAY MAGAZIN 01/2020

Wie wird die größte Sternen-Saga aller Zeiten enden? Mit einer Rey auf der dunklen Seite der Macht. Mit einem erneuerten Todesstern? Oder gar mit kleinen, flauschigen, singenden Kreaturen, die ein ganzes Imperium zu Fall brachten?

Für „Star Wars“-Fans scheinen goldene Zeiten angebrochen zu sein: Während im Kino am 18. Dezember die neunte Hauptepisode und damit das Finale einer Trilogie aus Trilogien anläuft, gibt es via Streaming die neue „The Mandalorian“-Serie zu bewundern, zumindest in den Ländern, in denen Disney Plus bereits gestartet ist. Und auch die Gamer kommen in „Jedi: Fallen Order“ nicht zu kurz. Ob sich die drei Ausflüge in die Welt der Sternenkriege tatsächlich lohnen, schauen wir uns in der Titelstory des aktuellen BLU-RAY MAGAZINs 1/20 an.

Ob sich die achte und letzte Staffel des gefeierten Serienereignisses „Game Of Thrones“ trotz gemischter Kritiken lohnt, schauen wir uns im umfangreichen Test des Monats an. Rasant geht es in „Fast & Furious: Hobbs & Shaw“ zu, während Tarantinos „Once Upon A Time … in Hollywood“ zunächst gemächlich vor sich hin plätschert.

Im traditionellen Sondereditionen-Spezial stellen wir die aktuellsten Sammlerstücke aus dem Blu-ray-Bereich vor, die mit Limitierungen, Büsten, Steelbooks, Mediabooks, Komplett-Editionen, exklusiven Beigaben, Bonus-Discs und anderen Mehrwerten locken.

Über zehn Jahre haben die Fans darauf gewartet, nun ist er endlich da: „Watchmen – The Ultimate Cut“ besticht mit über 215 Minuten Laufzeit sowie einem für den UHD-Blu-ray-Start überarbeitetem Bild. Taschentücher bereit halten heißt es für das große „The Big Bang Theory“-Finale … sowohl für die Lach- als auch für die Abschieds-Tränen.

Die Jahresübersicht mit ihren über 690 Tests bietet einen guten Überblick, über alle Blu-rays und UHD-Blu-rays, die wir 2019 getestet haben.

Aktuelles

Filmnews

Geschenkideen für Comic-Fans & Nerds

Titelthema: Star Wars – Der Aufstieg Skywalkers

Titelthema: Star Wars – Jedi: Fallen Order

Blu-ray-Editionen für Sammler

Weihnachts-Blu-rays

Technik

Surround Licht

Playstation 5

Gaming in bester Qualität

High Dynamic Range

Top-TVs 2019

Blu-ray-Tests

A Tale Of Two Sisters (Limited Collector’s Edition) | Anna | Annabelle 3 | Attrition | Bodies At Rest | Boruto: Naruto Next Generation | Bungo Stray Dogs (1. Staffel) | Der König der Löwen 3D | Detektei Layton – Katrielles rätselhafte Fälle (Vol. 1) | Die Büchse der Pandora | Die Damaskus-Verschwörung | Fast & Furious: Hobbs & Shaw | Fear The Walking Dead (5. Staffel) | Feedback – Sende oder stirb | Game Of Thrones (8. Staffel) | Juni Taisen – Zodiac War | Mein Freund – Das Ekel | My Days Of Mercy | Oldboy (UHD) | Once Upon A Time … In Hollywood | Otto, die Blu-ray-Box | Planet 4K (UHD) | Roads | Shameless (9. Staffel) | Star Trek Discovery (2. Staffel) | Supergirl (4. Staffel) | Supernatural (13. Staffel) | Terra Willy | The Big Bang Theory (12. Staffel) | The First King | The Flash (5. Staffel) | The Handmaid’s Tale (3. Staffel) | The Professor & The Madman | The Silence | The Walking Dead (9. Staffel) | Three From Hell | Traumfabrik | Vikings (5. Staffel, Vol. 2) | Watchmen – The Ultimate Cut (UHD) | Wonder Woman: Bloodlines | Yesterday | Zurück zu Dir

