Doku-Serie über MSV Duisburg ab heute bei RTL+

Ab heute ist eine Doku-Serie über den Kult-Pott MSV Duisburg aus dem Ruhrgebiet bei Streamingdienst RTL+ zu sehen.

Traditionsreiche Vergangenheit, herausfordernde Gegenwart – immer absolute Leidenschaft: Der MSV Duisburg spielte einst ganz oben mit, steckt seit einiger Zeit jedoch tief im Abstiegssumpf der dritten Liga und kämpft ums wirtschaftliche Überleben. Auf dem Platz und auf den Rängen erfordert die derzeitige Situation viel Durchhaltevermögen – und auch hinter den Kulissen rumort es in solch schwierigen Zeiten gewaltig. Die Dokumentation „MSV – Mein Herz schlägt numa hier“ begleitet den Traditionsverein über mehr als 12 Monate und liefert ein authentisches Porträt des Ruhrpott-Clubs. Kabinenansprachen, Teamsitzungen und Verhandlungsgespräche bieten spannende und exklusive Einblicke, Schicksalsspiele werden zu nervlichen Zerreißproben und persönliche Fanmomente nehmen die Zuschauer:innen mit auf die emotional wie auch sportliche Achterbahnfahrt des MSV. Ab dem heutigen 17. Februar sind die ersten vier Folgen auf RTL+ verfügbar, welche die Vorbereitungen sowie den Beginn der Saison 21/22 umfassen. Später im Jahr ist die Veröffentlichung vier weiterer Folgen geplant.

Joachim Llambi und Markus Krebs stehen zum MSV

Neben Persönlichkeiten aus dem Vereinsumfeld wie der Vorstandsvorsitzende Ingo Wald oder MSV-Kapitän Moritz Stoppelkamp kommen vor allem auch diejenigen zu Wort, die abseits des Platzes für ihre „Zebras“ durchs Feuer gehen: Die Fans. Denn auf die kann sich der MSV verlassen: Sei es der 90-jährige Duisburger Hugo Kannenberg, oder namhafte Supporter wie Moderator Joachim Llambi und Comedian Markus Krebs: Sie alle fiebern Woche für Woche mit ihrem MSV mit, sprechen in der Dokumentation über ihre ganz persönliche Beziehung zum Traditionsclub und geben tiefe Einblicke in ihre aufgewühlte Fanseele.

Duisburg-Doku für RTL: „Eine Echte Herzensangelegenheit“

Für Joachim Llambi, der als Ideengeber und Berater an der Entstehung der Dokumentation beteiligt war, eine echte Herzensangelegenheit: „Die Dokumentation stellt die Verbindung zwischen der Stadt, den Fans und dem Verein wunderbar heraus. Fußballfans erhalten einen großartigen Einblick in die täglichen Arbeitsabläufe beim MSV. Außerdem legt sie den Blick auf die echten Duisburger Originale, welche die Region so einmalig machen.“ Sowohl Joachim Llambi als auch Markus Krebs engagieren sich in sozialen und kulturellen Projekten, die nicht nur dem Verein, sondern auch der Stadt zugutekommen sollen.

Quelle: RTL Deutschland