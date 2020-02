„Endlich Klartext“ fühlt Jens Spahn auf den Zahn

Die preisgekrönte Politik-Dokureihe „Endlich Klartext!“ bei RTL Zwei geht am Dienstag in die zweite Staffel. Comedian Abdelkarim will dann Politik-Größen wie Jens Spahn und Kevin Kühnert von Bürgern ins Verhör nehmen lassen.

Comedian Abdelkarim (38) bringt erneut Minister und Entscheidungsträger mit Menschen zusammen, die mit den Folgen von deren Politik leben müssen. Diesmal hat der Sender unter anderem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), SPD-Vize Kevin Kühnert und Familienministerin Franziska Giffey (SPD) für den „großen RTL Zwei Sozial-Check“ – so der Untertitel – gewonnen. Die Gäste wissen vorher bis zur letzten Sekunde nicht, welches Thema auf sie zukommt.

„Wir haben Menschen gesucht, die mit einem ernstzunehmenden Problem zu kämpfen haben“, erläutert Abdelkarim im dpa-Interview. „Dabei war uns wichtig, dass es sich nicht nur um einen Sonderfall handelt, sondern um eine gesellschaftliche Schieflage, die viele Menschen betrifft.“ Die Normalbürger stünden also exemplarisch für die großen sozialen Fragen der Gesellschaft: „Kann ich von meiner Arbeit oder meiner Rente leben? Finde ich noch bezahlbaren Wohnraum? Wer pflegt mich oder meine Angehörigen? Wie kriege ich Familie und Beruf unter einen Hut?“

Die Politiker würden nach seinem Eindruck einiges aus der Sendung mitnehmen, sagte Abdelkarim. „Bessere Einblicke als im Gespräch mit betroffenen Menschen kann man nicht bekommen.“ Er habe auch den Eindruck, dass die Gäste wirklich bemüht gewesen seien, die Nöte und Hürden der Normalbürger zu verstehen. „Das war natürlich nicht immer einfach, weil es Probleme sind, die Politikerinnen und Politiker in der Regel nicht betreffen.“