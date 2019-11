„His Dark Materials“ ab Ende November auf Sky

Eine Geschichte zwischen zwei Welten, ein junges Mädchen mit einer Gabe und eine Verschwörung um die Seelen der Welt – die Fantasyserie nach der gleichnamigen Bestseller-Reihe von Philip Pullman ist in wenigen Tagen auf Sky zu sehen.

Einige erinnern sich vielleicht noch vage an den ersten Versuch, die Buchreihe von Philip Pullman zu verfilmen – damals mit hochkarätiger Besetzung unter anderem mit Nicole Kidman und Daniel Craig. Doch der Erfolg von „Der Goldene Kompass“ im Jahre 2007 blieb leider aus. Dabei hat die Buchreihe es in sich und jetzt bekommt sie eine neue cinematische Chance: diesmal als aufwendig produzierte Serie.

Die Geschichte spielt in einer Parallelwelt ähnlich der unsrigen, wo sich die Seele eines Menschen als Dæmon in Tiergestalt präsentiert. Die zwölfjährige Waise Lyra (Dafne Keen) wächst behütet im Jordan College in Oxford auf. Ihr einzig bekannter noch lebender Verwandter ist ihr Onkel Lord Asriel (James McAvoy), der sie als Baby in das College gebracht hat und beschützt.

Lyras Leben ändert sich schlagartig, als die mysteriöse Marisa Coulter (Ruth Wilson) auftaucht und sie bittet, mit nach London zu kommen. Fasziniert von der glamourösen Lady nimmt Lyra deren Einladung an, doch dort angekommen, offenbart Coulter nach und nach ihre gefährlichen Seiten: Anscheinend ist sie in das rätselhafte Verschwinden vieler Kinder aus Oxford verwickelt, das in Verbindung mit einer unerforschten Substanz namens „Staub“ zu stehen scheint. Als schließlich Lyras bester Freund entführt wird, bricht sie mit ihrem Dæmon Pantalaimon zu einer reise immer weiter nach Norden auf, wo sie auf Panzerbären und Hexenclans trifft. Als sie einer gefährlichen Verschwörung auf die Spur kommt, liegt das Schicksal aller Welten in ihren Händen.

„His Dark Materials“ basiert auf der gleichnamigen Roman-Trilogie von Philip Pullman. Auf Deutsch unter den Titeln „Der Goldene Kompass“, „Das Magische Messer“ und „Das Bernstein-Teleskop“ erschienen, wurde sie in über 40 Sprachen übersetzt und weltweit fast 18 Millionen Mal verkauft.

„His Dark Materials“ ist ab 25. November bei Sky zu sehen. Die achtteilige erste Staffel wird immer montags gegen 21.10 Uhr auf Sky Atlantic HD ausgestrahlt und ist parallel auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q on Demand abrufbar. Die Ausstrahlung erfolgt immer wöchentlich mit einer Episode. Staffel zwei ist derzeit bereits in Produktion.