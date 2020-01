Neue „Amphibia“-Serie auf Disney-Channel spielt im Froschkönigreich

Ab 17. Februar erlebt in der neuen Trickserie ein 13-jähriges Mädchen Abenteuer in einer magischen Amphibienwelt.

Anne Boonchuy ist 13 Jahre alt und geht in die 7. Klasse. Durch eine mysteriöse Spieluhr landet sie in einer Welt voller Frösche, Kröten und riesiger Insekten und erlebt mit ihnen Abenteuer. Die Zeichentrickserie „Amphibia“ startet im Disney Channel am 17. Februar und läuft montags bis freitags um 14.40 Uhr.

In der Sumpfwelt Amphibia trifft Anne auf den pinken Frosch Sprig Plantar, der ihr ab dem ersten Kennenlernen nicht mehr von der Seite weicht und zusammen mit ihr jedes noch so verrückte Abenteuer besteht. Mithilfe von Sprigs Familie lebt sich Anne in der ihr neuen Welt ein – vor allem aber lernt sie dank Sprig, was wahre Freundschaft im Leben wirklich bedeutet.