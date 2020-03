Veranstaltungs-Ausfälle: SWR2 schnürt Kultur-Paket für daheim

SWR2 bietet aufgrund des zunehmenden häuslichen Rückzugs im Rahmen der Corona-Krise ein umfassendes Online-Sammelangebot für Kulturinteressierte an.

Das Coronavirus legt das öffentliche Kulturleben lahm: Messen werden abgesagt, Konzerte auf unbestimmte Zeit verschoben, Künstler müssen in Quarantäne und viele Publikumsveranstaltungen können aktuell nicht stattfinden.

Um die Zeit in den eigenen vier Wänden nicht zu langweilig werden zu lassen, bietet SWR2 nun eigenst ein Multimediaangebot mit Kulturbeiträgen an, die man bequem von der Couch aus genießen können soll: Podcasts, wie SWR2 „Sprechen wir über Mord?!“, eine virtuelle Buchmesse mit Gesprächen und Lesungen prominenter Gäste, Konzert-Streams des SWR Symphonieorchesters oder SWR2 Playlists auf Spotify zu Themen wie „Women in Jazz“ sind ab sofort online abrufbar.