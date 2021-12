Viele Klassiker und zwei Free-TV-Premieren: Das Programm bei One zum Jahreswechsel 2021/22

Anzeige

Zwischen den Jahren werden die Nachmittage und Abende gemütlich. Hier zeigt One unvergessene Klassiker, die bis heute ihren Charme erhalten haben: ‚Manche mögen´s heiß‘ mit Marilyn Monroe, ‚Frühstück bei Tiffany‘ mit Audrey Hepburn, ‚Ein seltsames Paar‘ mit Walther Matthau und Jack Lemon, sowie ‚Prêt-à-Porter‘ mit Sophia Loren.

Für gute Laune zum Jahresausklang sorgen Vicco von Bülow in Loriots ‚Pappa Ante Portas‘ sowie eine Reihe von Louis-de-Funès-Filmen und ein ganz besonderes Porträt über den französischen Komiker mit dem Titel ‚Nein!Doch!Oh!‘. Am Silvesterabend verabschieden dann ‚Harry und Sally‘ das Jahr 2021 bei One.

Das Neue Jahr startet der ARD-Spartensender daraufhin direkt mit einem besonderen Highlight, denn lange war er nicht mehr im deutschen Fernsehen zu sehen: der Zeichentrick-Klassiker ‚Charlie Brown‚ mit seinen Freunden Snoopy und Woodstock!

Das Highlights zumJahresende bei One im Überblick:

„Gandhi“

26. Dezember, 23.15 Uhr

„Manche mögen´s heiß“

29. Dezember, 20.15 Uhr

„Auf der Suche nach einem Freund fürs Ende der Welt“ (USA 2012) (Free-TV-Premiere)

31. Dezember, 21.40 Uhr

„Harry und Sally“

31. Dezember, 23.10 Uhr

Loriots ‚Pappa Ante Portas‘

31. Dezember, 20.15 Uhr

„Nein!Doch!Oh! Die Louis-de-Funès-Story“

31. Dezember, 18:30 Uhr

„Frühstück bei Tiffany“

1. Januar, 14.05 Uhr

„Ein seltsames Paar“

1. Januar, 20.15 Uhr

„Ein Junge namens Charlie Brown“

2. Januar, 14.10 Uhr

„Prêt-à-Porter“

2. Januar, 15.35 Uhr

Quelle: WDR