AUDIO TEST 1/2021: Das gab es noch nie!

Normalerweise ist das Team der AUDIO TEST sehr zurückhaltend, wenn es darum geht, von einer „Weltpremiere“ zu sprechen. Irgendwo gab es viele Dinge dann doch schon mal, so dass die Redaktion auch stets vorsichtig ist, wenn etwas als „einzigartig“ oder gar „weltexklusiv“ angepriesen wird. Aber gleichzeitig sind sie auch Technik-Enthusiasten und mögen es, wenn Erfindergeist auf Musikwiedergabe trifft.

AUDIO TEST online lesen Die AUDIO TEST ist auf vielen Online-Plattformen verfügbar, hier eine Übersicht:

• Bäume pflanzen im Umwelt-Abo oder E-Paper als Einzelheft/Abo bei United Kiosk

• E-Paper-Flatrate mit vielen weiteren Zeitschriften bei Readly

• Werbefinanziert und (auf Wunsch) kostenlos bei Read-it

• E-Paper als Einzelheft oder im Abo bei iKiosk

• E-Paper als Einzelheft oder im Abo bei Onlinekiosk

• E-Paper lesen auf Amazon Kindle

Dieses Mal haben sie das „Neue“ selbst gemacht. Die Kollegen haben einem Computer beigebracht von Lautsprechern zu träumen und so Hunderte, ja sogar Tausende neue Designs zu „erfinden“. 1.000 erste Bilder finden Sie in der neuen AUDIO TEST ab Seite 14. Dort berichtet das Team auch, wie sie das gemacht haben und welchen Aufwand sie betrieben haben, um zu diesen ersten Ergebnissen zu kommen. Ob die Welt dieses Konzept braucht? Die Redaktion war neugierig, wie weit man eine künstliche Intelligenz in einen zauberhaften Prozess einbinden kann: Die Entwicklung eines Lautsprechers. Lassen Sie sich faszinieren von 1.000 Lautsprechern, die Sie noch nie gesehen haben, weil es sie schlicht nicht gibt. Und egal wie man nun dazu stehen möchte – das – ist in jedem Fall eine Weltpremiere!

Natürlich hat das Team auch in diesem Heft wieder reale Probanden ins Labor gebeten. Sie haben sich diesmal vor allem „smarte“ und kompakte Kandidaten gewünscht und überprüft, ob aus den „Kleinen“ auch der versprochen „große“ Klang herauskommt. Denn die Testgeräte der aktuellen Ausgabe sind diesmal preislich recht günstig zu haben.

Und das lesen Sie in der AUDIO TEST 1/2021:

News, Trends, Ausblicke

Die wichtigsten Neuerscheinungen auf dem HiFi-Markt

Lautsprecher zuhause virtuell ausprobieren – Nubert zeigt wie!

Interview mit Jörk Meyerrose, Director Consumer Audio Sennheiser

Generatives Deep Learning und KI in der Lautsprecherentwicklung

Wir präsentieren Ihnen Schallwandler, die Sie noch nie gesehen haben

Sprechstunde beim HiFi-Doktor

Die für uns interessantesten, neuen Scheiben für Blues, Jazz, Pop und Klassik finden Sie hier.

Tests in der AUDIO TEST 1/2021