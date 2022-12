AUDIO TEST 1/23: Dali Kore High End Lautsprecher & Heimkino-Sets im Test

Anzeige

Das Titelthema dieser Ausgabe: High-End-Lautsprecher und Heimkino! Großes Highlight und Coverstar sind dabei die majestätischen KORE Lautsprecher von Dali.

Anzeige

Was haben wir in AUDIO TEST 01/23 wieder für großartige Testgeräte im Heft! Die Betonung liegt auf „groß“ wenn wir über die gigantische Dali KORE sprechen. Für die ehrlicherweise unser recht komfortabel geschnittener Hörraum fast zu klein war. Das haben wir so auch noch nicht erlebt.

AUDIO TEST online lesen: Die AUDIO TEST ist auf vielen Online-Plattformen verfügbar, hier eine Übersicht:

• Bäume pflanzen im Umwelt-Abo oder E-Paper als Einzelheft/Abo bei United Kiosk

• E-Paper-Flatrate mit vielen weiteren Zeitschriften bei Readly

• Werbefinanziert und (auf Wunsch) kostenlos bei Read-it

• E-Paper als Einzelheft oder im Abo bei iKiosk

• E-Paper als Einzelheft oder im Abo bei Onlinekiosk

• E-Paper lesen auf Amazon Kindle

Heimkino-Fans dürfen sich zudem auch ein ebenso imposantes 7.1-Set von Perlisten Audio freuen, „dem“ Lautsprecher-Geheimtipp am Markt gerade. Oder die neue Marantz Cinema AV-Receiver Serie und die nagelneue Sennheiser Ambeo Soundbar. Überhaupt haben wir in dieser Ausgabe viel Wert auf den Klang im Heimkino gelegt, so finden Sie auch ein umfangreiches Tutorial zum Einstellen des Klangs am Fernseher oder für den Fernseher – allein oder mit einem kleinen Helferlein.

Freuen Sie sich auf diese Weihnachts-Ausgabe der AUDIO TEST mit gleich 18 XXL-HiFi-Tests!

Die AUDIO TEST 1/2023 gibt es überall am Kiosk sowie aktuell und zum Nachbestellen via Heftkaufen und Amazon. Oder bestellen Sie ein Abo. Wir freuen uns sehr über jeden neuen Abonnenten! Besuchen Sie auch unser Facebook-Profil.

Tests in AUDIO TEST 01/2023:

Bowers & Wilkins Px8 Over-Ear Kopfhörer

Dali Kore High End Standlautsprecher

Faller Audio Oskar TV-Sprachverstärker

KEF LS60 Standlautsprecher

Kenwood M-725DAB-B Micro-Kompaktanlage

Marantz Cinema 50 AV-Receiver

Monitor Audio Platinum 200 3G Standlautsprecher

Nubert nuPro XS-8500 RC Soundbar

Nubert nuPro XS-4000 RC aktive Kompaktlautsprecher

Perlisten D212s Subwoofer

Perlisten S4s Satelliten-Lautsprecher

Perlisten S7c Center-Lautsprecher

Perlisten S7t Standlautsprecher

Philips Fidelio Wireless AV Plattform Surround-Set

Sennheiser TV Clear Set (In-Ear Kopfhörer)

Sennheiser Ambeo Soundbar Plus Soundbar

Sennheiser Ambeo Sub Subwoofer

Sony HT-A9 Set Surround-Set