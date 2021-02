AUDIO TEST 2/2021 – Legendärer Klang

Anzeige

Für die aktuelle Ausgabe der AUDIO TEST hat sich die Redaktion vorgenommen, im Audio-Labor für die Leser nach dem wirklich legendären Klang zu suchen, der uns alle bewegt und den wir mit unseren HiFi-Anlagen zu Hause erleben wollen.

Das gilt für ein perfektes räumliches Erlebnis (Dolby Atmos) genauso wie für einen sanften, umhüllenden Stereosound bis hin zum warmen Klang eines Röhrenverstärkers. Viele Technologien und genauso viele Marken verbinden wir untrennbar mit „dem“ einen Klang, den wir bereits im Kopf haben, bevor über die Anlagen die ersten Noten gespielt wurden.

Doch was ist davon Wahrheit, was ist Illusion? Wir sind dieser Frage nachgegangen und baten für jedes Klangversprechen einen Probanden ins Labor und können mit dieser Ausgabe daher die Frage beantworten, was sich uns klanglich bei diesen Technologien wirklich offenbart – und was vielleicht auch nicht. Eine der spannendsten Ausgaben der letzten Jahre ist so entstanden.

Der gesamte Themenmix steht für Qualität und jene Vielfalt, die Sie von uns gewohnt sind. Im Test haben wir auch den Vertreter einer echten Legende: Für unter 2000 Euro das Paar gibt es Bowers & Wilkins-Klang mit der 603 S2 Anniversary Edition – dies ist ein besonderes Erlebnis für jeden Tester. Wer es noch ein wenig spektakulärer haben möchte, dem empfehlen wir die Lektüre unseres Tests der neuen Dali Oberon 9 Speaker, die viel teurer klingen, als sie tatsächlich sind.

Die AUDIO TEST 2/2021 gibt es überall am Kiosk sowie aktuell und zum Nachbestellen via Heftkaufen und Amazon. Oder bestellen Sie ein Abo.

Und das lesen Sie in der AUDIO TEST 2/2021:

News, Trends, Ausblicke

Die wichtigsten Neuerscheinungen auf dem HiFi-Markt Fachhandelsmarkt

Die Suche nach einem passenden Händler endet hier Lexikon

HiFi leicht verständlich erläutert Testübersicht

Über 300 Testgeräte in der großen XXL-Übersicht Musikrezensionen

Tests in der AUDIO TEST 2/2021