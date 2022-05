AUDIO TEST 4/22: Die neuen Lautsprecher und Plattenspieler im Test

Anzeige

Sie sind für Audio-Freunde unverzichtbar: Gute Lautsprecher, denn ohne sie kann auch die beste Anlage nicht arbeiten. In der neuen AUDIO TEST haben wir daher die neuen Modelle des Jahres unter die Lupe genommen. Ebenfalls im Test: die neuesten Plattenspieler.

Wir alle freuen uns auf die Rückkehr der HIGH END Messe im Mai und haben bereits zahlreiche Highlights der Audioshow im Heft zusammen gestellt. Ganze 17 Tests (inkl. einiger Premieren!) haben wir in diese Ausgabe gepresst, vom Plattenspieler, über Lautsprecher, Verstärker bis hin zu Bluetooth-Lautsprechern – da bleibt kaum ein Wunsch offen. Abgerundet wird das Heft vom Musikteil, bei dem wir auf einen jüngeren Musikklassiker und einen Liebling unserer Redaktion zurück blicken: „OK Computer“ von Radiohead.

Die neuen Plattenspieler

Plattenspieler- und Vinyl-Fans freuen sich sicherlich schon auf unseren Testbericht zum neuen A1 von Pro-Ject. Er ist der erste vollautomatische Plattenspieler von Pro-Ject und wurde in Kooperation mit dem legendären Schallplattenspieler-Manufaktur Fehrenbacher hergestellt – made in Germany!

Dazu haben wir die Plattenspieler-Premiere von Magnat, den MTT 990 im Test. Der Direkttriebler konnte schon für Furore in der Szene sorgen und wir konnten uns von den Qualitäten des Drehers überzeugen. Ebenfalls aus NRW kommt der Sonoro Platinum SE und auch hier überraschte uns der Plattenspieler mit Phonovorstufe und Nagaoka Tonabnehmer im Test. Letztere sind übrigens beide in Kombination mit den dazu passenden Lautsprechern aus den jeweiligen Werken (Magnat Monitor Reference 3A und Sonoro Grand Orchestra) getest worden. Wenn schon, denn schon!

Anlage des Monats

Unser HiFi-Anlagen-Test des Monats geht dieses Mal auf das Konto von Dynaudio und Cambridge. Was auch im Handel und auf Messen in Gespann hervorragend funktioniert wollten wir auch in Testlabor nachempfinden und wir können konstatieren, dass diese Kombination einfach perfekt zueinander. Nicht nur optisch macht die Kette aus den Dynaudio Emit 30 Standlautsprechern und Cambridge Audio Evo 150 eine gute Figur – auch klangtechnisch ist diese Britisch-Dänische Freundschaft mehr als gut aufeinander abgestimmt. Unseren Test lesen Sie ab Seite 78 in der AUDIO TEST 4/22.

Von der Anlage des Monats zum Verstärker des Monats: Rotel hat sich an seine lange Geschichte erinnert und kürzlich die legendäre MICHI Serie zu einem neuen Leben erweckt. Wir konnten den Referenz-Vollverstärker Rotel MICHI X3 ausgiebig durchtesten und uns nur schwer wieder von diesem Boliden trennen. Das ist japanische HiFi-Kunst in Perfektion und ein Traum für alle Freunde von amtlichen und leistungsstarken Amps. Mehr dazu lesen Sie ab Seite 90.

Die neuen Lautsprecher

Nicht ganz 30 Jahre wie die MICHI-Serie aber dafür auch schon 10 Jahre alt ist die nuLine Lautsprecher-Serie von Nubert. Zum Jubiläum haben sich die Schwaben etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Die nuLine 284 Standlautsprecher gibt es einem absolut einzigartigen Rost-Finish. Corten-Stahl sagt der Fachmann dazu. Wie es dazu kam, wie das aussieht und vor allem wie das im Endeffekt klingt, lesen Sie in unserem ausführlichen Testbericht (ab Seite 74).

Wo wir bei Lautsprechern sind: Canton hat seine – ebenfalls schon fast legendäre – Vento Serie runderneuert und wir konnten uns mit der Vento 100 das Topmodell der Linie sichern. Was klanglich und optisch verbessert wurde und wie das unserem Hörraum in einen Konzertsaal verwandelte gibt es auch in AUDIO TEST Ausgabe 4/22 zu lesen. Apropos Konzertsaal: was Neat Acoustics aus ihren kompakten Lautsprechern Majistra rausgeholt hat, ist schlichtweg beeindruckend. Unser Tester konnte sich nur schwer wieder von den Lautsprechern aus England trennen und schwärmt heute noch von der Testsession mit Queens Of The Stoneage und Chris Isaak.

Messe-Special: HIGH END Highlights vorab im Heft

Nach 3 Jahren Zwangspause kehrt die HIGH END Messe endlich wieder nach München ins MOC zurück. Ehe es ab 19. Mai 2022 wieder losgeht haben wir für Sie vorab schon einmal die Highlights der Audioshow zusammen getragen. Mit unserem mehrseitigen Messeguide verpassen Sie absolut nichts und die Vorfreude steigt schon ins Unermessliche! #HighEnd2022

Bluetooth-Lautsprecher von Bower & Wilkins, Dali, Huawei und LG

Nachdem wir in AUDIO TEST 3/22 zum Frühlingsstart das beliebten Thema der eher jüngeren Leser unseres Magazins bespielt haben – Bluetooth Lautsprecher – geht es nun in der Mai-Ausgabe mit Teil 2 der Teststrecke weiter. Wir haben nun die neuesten Modelle von den Bluetoothbox Platzhirschen Bose und JBL im Test und dazu eine neue Marke des Traditionsherstellers Loewe. Also raus in den Park oder den Baggersee.

Weitere Themen in AUDIO TEST 04/2022

