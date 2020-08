AUDIO TEST 6/2020 – Wie HiFi sich 2020 neu erfindet

Anzeige

Wie kann man so richtig gutes HiFi noch besser machen? Wo sind die Grenzen des Möglichen? Was treibt die Entwickler an, ständig noch „einen Zacken draufzulegen“, noch einmal hier oder da zu optimieren? Und – lohnt es sich überhaupt, über diesen Tellerrand hinauszublicken oder doch lieber bei Altbewährtem zu bleiben?

Diese Fragen hat sich die Redaktion der AUDIO TEST gestellt, als Dynaudio das Update der Contour 30 mit dem Kürzel „i“ angekündigt hat. Die Lautsprecher der 30er Serie sind der Stoff für echte Audio-Legenden. Mit der Contour 30 zu hören, ist ein Gänsehauterlebnis. Dazu noch eine zeitlose, dänisch-klare Designsprache, die zum Erscheinungszeitpunkt bereits Funktion und Design einzigartig verbanden. Was kann man daran noch verbessern? Wie, das lesen Sie in der AUDIO TEST 6/2020 ab Seite 74 sehr ausführlich.

Natürlich sind die Dänen nicht alleinige Stars in dem Heft. Das Team hat dieses Legenden-Update zum Anlass genommen, vielen Entwicklern über die Schulter zu schauen und dabei herausgefunden, wie man mit viel Geduld und Hingabe neue Entwicklungen in bereits sehr gute HiFi-Technik einbaut und so doch noch den neuen, noch besseren Klangmoment erzeugt.

Freuen Sie sich auf die neuen Monitor Audio Bronze 500 und eine geniale Kombinationen aus Leak Stereo, CDT und Wharfedale-Speakern. NAD präsentiert sich mit dem neuen M33 Verstärker und für Freunde aktiver Lautsprecher testen wir mit Adam Audio S3V und Dockin D Fine zwei spannende Produkte in unterschiedlichen Preisklassen.

Besonders ans Herz legen möchten wir Ihnen in diesem Heft auch noch den Test des Nubert trX Systems. Außerdem hat Revox uns mit dem neuen Plattenspieler T700 richtig begeistert. Und wem das alles noch nicht reicht, mag vielleicht auch einen Blick in unser großes Einbaulautsprecher-Spezial werfen.

Themen der AUDIO TEST 6/2020

News, Trends, Ausblicke Die wichtigsten Neuerscheinungen auf dem HiFi-Markt

Die nächste Generation In die Zukunft schauen können auch wir nicht. Aber wir zeigen Ihnen gerne, wie Technik entwickelt wird

Dr. Ton Von Wechselspannung zu Schallenergie – wie funktioniert ein dynamischer Lautsprecher eigentlich?

12 Seiten rund ums Thema Custom Installation und Einbaulautsprecher

Musikrezensionen Die für uns interessantesten, neuen Scheiben für Blues, Jazz, Pop und Klassik finden Sie hier

In AUDIO TEST 6/2020 IM TEST:

Adam Audio S3V

Dockin D Fine+ 2

Fiio K5

Fiio FA9

Leak CDT

Leak Stereo 130

Monitor Audio Bronze 500

Dynaudio Contour 30i

NAD M33

Revox Studiomaster T700

Nubert trX-System

Wharfedale EVO 4.2

Roterring Belmaro Beat A200L

Sie erhalten die aktuelle Ausgabe 6/2020 der AUDIO TEST am Kiosk, online als E-Paper via Readly und Heftkaufen oder auch als Abo.