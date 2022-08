AUDIO TEST 6/2022: Lautsprecher Duell – HiFi vs. Studio

Anzeige

Wer neue Lautsprecher sucht, hat die Qual der Wahl: die Auswahl an Möglichkeiten ist riesig. Was gilt es zu beachten? Welche Modelle eignen sich für den HiFi- oder den Studio-Einsatz? Wir geben die Antworten.

Für diese Spätsommer-Ausgabe der AUDIO TEST widmen wir uns als zentralem Thema Lautsprechern. Dabei richten wir den Blick sowohl auf Produkte für den HiFi- als auch Studioeinsatz. Wir gehen der Frage nach, ob sich HiFi-Speaker für den Studio-Bereich eignen und umgekehrt. Freuen Sie sich auf insgesamt 10 verschiedene Schallwandler: von aktiv bis passiv, von Stand- bis Regallautprecher ist alles dabei! Hersteller wie Canton, Dali, Dynaudio, Elac, JBL, KEF, Klipsch, Neumann, Nubert oder Perlisten erwarten Sie im Test. Dazu gibt es eine spannende „Anlage des Monats“ und zwei absolute Premium Soundbars. Abgerundet wird das Heft von Eric Claptons „Unplugged“ und unserer großen Vorschau auf die Highlights der Mitteldeutschen HiFi-Tage 2022 in unserem Verlagshaus in Leipzig.

HiFi Lautsprecher oder Studio Monitor

Lange haben wir mit einer neuen Ausgabe warten müssen, die sich ausschließlich neuen Lautsprechermodellen widmet. Lieferprobleme, Chipmangel, keine Transportkapazitäten – die Gründe waren genauso vielfältig wie nervig für alle Beteiligten. Denn letztlich warteten echte Schätze auf ihre Premiere in der Öffentlichkeit. Umso mehr freuen wir uns zum Ende des Sommers die vielversprechendsten neuen Lautsprecher in einem Heft zu vereinen.

Dabei präsentieren wir in dieser AUDIO TEST sowohl aktive als auch passive Speaker und wagen einen Blick auf den Einsatz der Lautsprecher sowohl im HiFi- als auch Studio-Bereich. Gleich 10 verschiedene Lautsprechermodelle haben wir dabei in dieser Ausgabe vereint – das dürfte ein Rekord sein!

Highlight der Teststrecke ist dabei die neue Focus Serie von Dynaudio. Die Aktivlautsprecher wurden im Mai mit großem Getöse auf der HIGH END vorgestellt. Gerade noch rechtzeitig hat es das Paar Kompaktlautsprecher Dynaudio Focus 10 in die aktuelle Ausgabe geschafft.

Blickfang und stark nachgefragtes Produkt auf der HIGH END waren auch die JBL 4305P Aktivlautsprecher. Sie wagen den Spagat zwischen HiFi-User und Studio-Anwender und umgarnen beide Zielgruppen mit dem charmanten Retrocharme, den man bereits von der JBL Classic Serie kennt. Wir checken im Test, für welchen Einsatz die kompakten JBLs am besten geeignet sind.

Weder Aktiv noch für den Studioeinsatz gedacht sind die neuen Elac Uni-Fi Reference UBR62 Kompaktlautsprecher, doch sie passen trotzdem gut ins aktuelle Heft. Warum? Die 2-Wege-Boxen spielen genauso agil und frisch auf wie Aktivlautsprecher!

High End Highlight

Eine absolute Weltpremiere erwartet die Leser mit dem Test der Perlisten S5t Standlautsprecher. Perlisten kennen Sie nicht? Das sollte sich spätestens nach diesem Test ändern! Die noch junge US-Marke überzeugt als bis dato einziger Lautsprecherhersteller mit der offiziellen THX Dominus Zertifizierung. Wir waren jedenfalls absolut begeistert und hoffen, dass die Lautsprecher noch ein klein wenig bei uns im Testraum verweilen können.

Denon CD-Player & Vollverstärker Kombi

Unsere Titel „HiFi-Anlage des Monats“ geht in diesem Monat an Denon. Streng genommen ist es keine komplette Anlage, weil die Schallwandler fehlen, aber die Kombi aus Denon DCD-900NE CD-Player und PMA-900HNE Vollverstärker konnte uns im Test vollends überzeugen. Mit Klang, Verarbeitung, Ausstattung, Schnittstellen und nicht zuletzt auch attraktivem Preispunkt. Überzeugen Sie sich selbst von der neuen Denon 900er Serie in AUDIO TEST 6/22 ab Seite 88.

Premium Soundbars im Test

Von der Anlage des Monats zu den Soundbars des Monats: Gleich zwei Modelle um Preisbereich um 1.000 Euro erreichten uns in der Redaktion. Die Premiumhersteller B&W und Harman Kardon schickten mit der Bowers & Wilkins Panorama 3 und der Harman Kardon Citation MultiBeam 1100 zwei Soundbars mit Dolby Atmos und HiRes Streaming in den Hörraum. Was uns hier besonders gut gefiel und wo wir noch etwas Verbesserungsbedarf sehen – Sie lesen es im aktuellen Heft!

Große Messevorschau: Das erwartet die Besucher auf den Mitteldeutschen HiFi-Tagen 2022 in Leipzig

Gut drei Jahre nach der letzten HiFi-Messe in Leipzig rufen die Mitteldeutschen HiFi-Tage nun am 17./18. September wieder zum Comeback. Die großen Messevorschau mit zahlreichen Hintergrundinfos und den Highlights der Aussteller finden Sie im Heft ab Seite 10. Dabei werden Sie viele der in dieser AUDIO TEST Ausgabe getesteten Lautsprecher auch auf den Mitteldeutschen HiFi Tagen 2022 live erleben können!

