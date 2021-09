AUDIO TEST 6/21: Surround vs. Stereo – Neue Lautsprecher im Test

Anzeige

Für diese September-Ausgabe der AUDIO TEST widmen wir uns dem Thema Lautsprecher und so haben wir die neuesten Lautsprechermodelle des Jahres 2021 ins Testlabor geladen. Dabei sind ganz unterschiedliche Modelle und Konzepte im Heft. Dazu gibt es moderne HiFi-Lösungen für Streaming von AVM und Bluesound, einen neuen Dual Plattenspieler sowie über 50 Produkthighlights und Neuvorstellungen der leider entfallenen HiFi-Messe HIGH END exklusiv im Heft!

Titelthema: Surround vs. Stereo – 6 brandneue Lautsprecher aus 2021 im Test

Für diese September-Ausgabe der AUDIO TEST widmen wir uns dem beliebten Thema Lautsprecher und so haben wir die neuesten und spannendsten Lautsprechermodelle und Konzepte des Jahres 2021 ins Testlabor geladen. Und für jeden Leser sollte etwas dabei sein – egal ob Standlautsprecher, Retro-Kompaktlautsprecher, Dolby-Atmos-Speaker oder Surround-Set. Dabei haben wir als eines der ersten Magazine die neue nuBoxx Lautsprecherserie von Nubert im Test. Der Hersteller aus Schwäbisch Gmünd stellte uns dabei zum Anfang ein spannendes Surround-Set-Up mit den nuBoxx B-50 Lautsprechern zum Test zur Verfügung. Die variabel einsatzbaren Speaker haben sich im Test als echte Arbeitstiere und Universallautsprecher erwiesen und überraschten im Surround-Einsatz. Doch lesen Sie mehr auf Seite 90 im aktuellen Heft…

Ebenfalls brandneu und in der Kategorie „Preis/Leistungssieger“ rangieren die neuen Signum Lautsprecher von Quadral. Die Hannoveraner stellten uns dabei die Quadral Signum 70 Standlautsprecher zum Test zur Verfügung. Für gerade einmal 790 Euro (Paarpreis) bekommen Kunden zum Kampfpreis eine echte Klangorgie geboten. Wir waren positiv überrascht. Die französische Lautsprecherschmiede Triangle geht mittlerweile in ihre fünfte Dekade und so beschenkt sich das Unternehmen mit einer Jubiläums-Auflage der beliebten Antal Lautsprecher erst einmal selbst. Wir haben die edlen Standlautsprecher Triangle Antal 40th Anniversary Edition gerade noch rechtzeitig zum Test erhalten und wollten die Geburtstagsparty im Hörraum gar nicht beenden.

Sobald Canton neue Lautsprecher ankündigt ist unsere Redaktion immer sofort in Lauerstellung und so haben wir die neuen Canton GLE 90 AR freudig entgegen genommen. Sie sind eine Weiterentwicklung der beliebten GLE 90 mit Höhenlautsprechern die echten Dolby-Atmos Flair in ihrem Wohnzimmer entfachen. Glauben Sie nicht? Dann lesen Sie unseren Test der Canton GLE 90 AR (gemeinsam mit dem Canton Smart Amp 5.1) ab Seite 82. Der US-amerikanische Hersteller JBL blickt auf eine lange Tradition mit zahlreichen HiFi-Klassikern zurück. Einer der meistverkaufte Lautsprecher der 70er Jahre ist dabei der JBL L100 Lautsprecher. In dessen Fußstapfen tritt nun der JBL L82 Classic – wenn man so will der kleine Bruder vom L100 Classic. Er koppelt charmante 70er Optik und Vintage-Flair mit modernster Lautsprechertechnik. Wie sich der Retro-Lautsprecher im Test schlägt erfahren Sie in AUDIO TEST 6/21 ab Seite 62.

Titelthema: Modernes HiFi – So schön und einfach

Die HiFi-Edelschmiede AVM aus Malsch beweist mal wieder, dass modernes und smartes HiFi so schön und einfach sein kann. Geschäftsführer Udo Besser brachte uns den neuen AVM Inspiration CS 2.3 höchtpersönlich in Leipzig zum Test vorbei und wir wollten den highendigen All-In-One Player nicht so schnell wieder hergeben. Was die Neuentwicklung des Alleskönners so besonders macht, lesen Sie ab Seite 27. Unbedingt lesenswert ist auch der Test des Bluesound Node MK2. Die neueste Version des Netzwerkplayers mit BluOS katapultiert sich mal so eben auf die Pole Position im Sektor der Netzwerk- und Streamingprodukte. Mehr dazu in der aktuellen Ausgabe ab Seite 30.

Nachdem wir in der letzten Ausgabe die High End Kopfhörermodell des japanischen Herstellers Final ausführlich im Test vorstellten ist nun ein Einstiegsmodell an der Reihe. Der Over-Ear Kopfhörer Final Sonorous III lieferte dabei für gerade einmal ein Zehntel des Preises der Referenzmodelle einen ausgezeichneten Eindruck im Testlabor ab. Doch lesen Sie selbst.

Titelthema: HIGH END Spezial – 50 Neuheiten aus dem HiFi-Bereich exklusiv im Heft

Auch 2021 gilt: Die Messe wird gelesen. Corona macht ein sicheres und vernünftiges Messegeschäft weiterhin unmöglich, dabei hatten wir uns alle so sehr auf die Neuheitenschau auf der Münchener HIGH END Messe 2021 gefreut. Wir haben aus der Not kurzerhand eine Tugend gemacht und präsentieren Ihnen auf unserer Messe-Strecke über 50 Produktneuheiten aus dem High-End- und HiFi-Bereich exklusiv im Heft – u.a. mit allen Informationen und Details zur neuen Bowers & Wilkins 800 Diamond Serie in der 4. Generation! Demnächst dann auch hier auf www.likehifi.de. Schauen Sie in den nächsten Tagen wieder rein.

WEITERE THEMEN IN AUDIO TEST 06/2021

IN AUDIO TEST 06/2021 IM TEST:

Audioquest JitterBug FMJ USB-Störungsfilter

AVM Inspiration CS 2.3 All-In-One-Player

BC Acoustique EX-214 Verstärker

Bluesound NODE MkII Streamer

Canton GLE 90 AR Standlautsprecher

Copland DAC215 DA-Wandler mit Röhre

Dual CS 418 Plattenspieler

Final Sonorous III Over-Ear-Kopfhörer

JBL L82 Classic Kompaktlautsprecher

Mission LX-5 MkII Standlautsprecher

Nubert nuBoxx B-50 Surround-Set

Quadral Signum 70 Standlautsprecher

Triangle Antal 40th Anniversary Edition Standlautsprecher