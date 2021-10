AUDIO TEST 7/21: Die neuesten Regallautsprecher im Test

Anzeige

Für die neue AUDIO TEST haben wir die neuesten Regallautsprecher 2021 in den Hörraum zum Test geladen, darunter die neuen kompakten Lautsprecher von Dynaudio, Inklang, Nubert, Polk und der HiFi-Legende Braun Audio. Dazu gibt es ein 5.1 Heimkino-Surround Set von Dali und die edlen Elac Solano Standlautsprecher.

Die neuen Regallautsprecher

Die Lust auf gute HiFi-Produkte war noch nie so groß wie in diesem Jahr. Uns erreichen unzählige Leserbriefe auf unsere Tests in AUDIO TEST oder hier bei likehifi.de, interessierte Nachfragen, Testideen, Hinweise. Einer Ihrer Wünsche war dabei, dass wir doch einmal wieder Kompaktlautsprecher testen sollen. Und das haben wir getan – und zwar mit den interessantesten Regallautsprecher Neuheiten der letzten Monate: Dynaudio Emit 10, Inklang Ayers Two, Polk Audio Reserve 100, Nubert nuBoxx B-50 als Stereo-Setup und den lang erwarteten Braun Audio LE01 Bluetooth-Lautsprecher / Smart Speaker. Freuen Sie sich auf den großen Regallautsprecher Test 2021!

Doch nicht nur Regallautsprecher gibt es im Test: Ein besonderer Test-Leckerbissen ist der Heimkino-Kracher aus dem Hause Dali, den wir ihnen an dieser Stelle ganz besonders ans Herz legen möchten: Das Dali Opticon 6 MK2 Surround-Lautsprecher-Set hat uns viele Stunden Kinosound pur in unserem Hörraum beschert. Auch zwei Deutschland-Premieren finden Sie mal wieder in der AUDIO TEST: Als Preview-Test haben wir den Roksan Attessa Streaming Verstärker erstmalig im Heft und auch Audionet hat mit dem Klangverbesserer GAUSS einen echten Knaller auf den Markt gebracht!

Die Kieler HiFi-Schmiede ELAC stellte im Frühjahr die neue Solano Lautsprecher-Serie vor und nachdem uns bereits der kompakte Lautsprecher der Solano Serie überzeugen konnten wollten wir prüfen, wie es sich mit dem Standlautsprecher Elac Solano FS287 verhält. So viel sei verraten: Die Lücke zwischen gediegenem HiFi und absoluten High End Lautsprechern wird immer schmaler!

Wir hatten den Denon Plattenspieler DP-400 bereits im Jahr 2018 in AUDIO TEST im Testbericht. Hier machte uns der Denon Vinyldreher viel Freude. Nun haben wir das Update vom DP-400 – den Denon DP-450USB – mit USB-Anschluss zum Test geladen und prüfen, ob er dieses Freudegefühl wieder in uns aufflammen kann.

Custom Install Spezial: INSTALL AUDIO

Vielleicht haben Sie ja in diesem Herbst vor, ihr Wohnzimmer umzugestalten, ein Heimkino zu bauen oder gar gleich ein neues Haus mit Smart Home und Entertainment-Ausstattung zu planen um dann ganz nebenbei die Lautsprecher quasi „unsichtbar“ aber dennoch gut „hörbar“ neu zu installieren. Unser beliebtes INSTALL AUDIO Spezial zeigt ihnen wieder verschiedene neue Lösungen zu Einbaulautsprechern, Deckenlautsprechern, Wandlautsprechern und andere smarte Custom Install Neuheiten von Herstellern wie Dali, NAD und Bluesound und gibt Tipps, wie sie das am Besten für sich umsetzen können.

Tests in der AUDIO TEST 07/2021:

Audionet Gauss Kabel-Brücke

Braun Audio LE01 Bluetooth Lautsprecher

Dali Opticon 6 MK2 Standlautsprecher

Dali SUB E 12 F Subwoofer

Dali Opticon Vokal MK2 Centerlautsprecher

Dali Opticon LCR Wandlautsprecher

Denon DP-450USB Plattenspieler

Dynaudio Emit 10 Regallautsprecher

Elac Solano FS287 Standlautsprecher

in-akustik LS-204 XL Micro Air Lautsprecherkabel

Inklang Ayers Two Regallautsprecher

JBL Reflect Flow Pro In-Ear Kopfhörer

Nubert nuBoxx B-50 Regallautsprecher

Polk Audio Reserve 100 Regallautsprecher

Sennheiser CX True Wireless In-Ear Kopfhörer

Weitere Themen:

NEWS: Die wichtigsten News, Trends und Neuerscheinungen auf dem HiFi-Markt.

Die wichtigsten News, Trends und Neuerscheinungen auf dem HiFi-Markt. Dr. Ton: Projekt: Wurfantenne Teil 2 – Kabel und Kabelgeometrien im Vergleich

Projekt: Wurfantenne Teil 2 – Kabel und Kabelgeometrien im Vergleich 16 XXL HIFI-TESTS : Für perfekten HiFi-Klang zu Hause haben wir gleich 16 spannende Lautsprecher (großer Regallautsprecher Test), Plattenspieler, Streaming-Verstärker, Lautsprecherkabel und In-Ear Kopfhörer auf den Prüfstand geholt. Für jeden etwas dabei.

: Für perfekten HiFi-Klang zu Hause haben wir gleich 16 spannende Lautsprecher (großer Regallautsprecher Test), Plattenspieler, Streaming-Verstärker, Lautsprecherkabel und In-Ear Kopfhörer auf den Prüfstand geholt. Für jeden etwas dabei. INSTALL AUDIO SPEZIAL: HiFi ohne Kompromisse – wir präsentieren smarte und klangstarke Einbau-Lösungen von Dali, NAD und Bluesound

HiFi ohne Kompromisse – wir präsentieren smarte und klangstarke Einbau-Lösungen von Dali, NAD und Bluesound FACHHANDELSMARKT : Die Suche nach einem passenden HiFi-Händler in Ihrer Region endet hier.

: Die Suche nach einem passenden HiFi-Händler in Ihrer Region endet hier. LEXIKON : HiFi Bergriffe leicht verständlich erläutert.

: HiFi Bergriffe leicht verständlich erläutert. TESTÜBERSICHT: Über 300 HiFi-Testgeräte in der großen XXL-Übersicht.

Über 300 HiFi-Testgeräte in der großen XXL-Übersicht. JUKEBOX: Reviews und Rezensionen zu neuen Alben für Blues, Jazz, Indie, Pop und Klassik finden Sie hier.