AUDIO TEST 8/2022: Retro-HiFi mit Vintage-Lautsprechern und Verstärkern

Großes Titelthema dieses Mal: Retro-HiFi! Dabei haben wir ein ganzes Testfeld zum Thema HiFi-Klassiker zusammengestellt. Vom Lautsprecher und Verstärker-Boliden in Vintage-Optik bis hin zur Kassettendeck-CD-Player Kombi oder einem luxuriösen High End Plattenspieler.

Es ist schon erstaunlich, wie viele traditionsreiche HiFi-Marken sich aktuell auf die Klassiker-Produkte aus ihrem Portfolio besinnen und diese wieder neu beleben. Man kann schon von einem Trend sprechen, der von Brands wie JBL vor ein paar Jahren mit der Neuauflage des L100 Classics losgetreten wurde und in diesem Jahr seinen gefühlten Höhepunkt erreicht hat. Dieser spannenden Entwicklung wollten wir mit einem ganzen Heft zum Thema „Retro-HiFi“ Rechnung tragen – zu finden in der neuen November-Ausgabe der AUDIO TEST.

So gibt es in AUDIO TEST 08/22 einen bunten Strauß von Tests brandneuer Produkte, die allesamt den Geist der goldenen HiFi-Epoche verkörpern. Sie sind alle mit modernster Audiotechnik ausgestattet, versprühen rein optisch jedoch wohlig-warmen Retrocharme. Von Lautsprechern in Vintage Optik wie der Misson 770, der Spendor Classic 1/2 oder KLH Model Three über Elektronik in 80er Retro-Chic wie der neuen Teac CD/Kassetten-Kombination oder dem Yamaha A-S3200 Verstärker Boliden bis hin zum Strato Nero Plattenspieler von Transrotor oder Cantons ausgewachsenen Karat GS Standlautsprechern – für jeden ist etwas dabei. Mit gleich 14 XXL-HiFi-Tests!

Doch auch sonst haben wir uns in dieser Ausgabe mit HiFi von „damals“ beschäftigt. Mit einem Exkurs zu der Entwicklung der High Fidelity weltweit und auch im Kleinen in der DDR, die dort zwar meist an der Mangelwirtschaft scheiterte, aber die es dennoch gab! Freuen Sie sich auf viele Bilder, viele Produkte, viele Erinnerungen.

Tests in AUDIO TEST 08/2022:

Canton Karat GS Standlautsprecher

Elipson Heritage XLS 15 Retro-Lautsprecher

JBL L75ms Wireless Musiksystem

KLH Audio Model Three Kompaktlautsprecher

Klipsch ProMedia Heritage 2.1 Aktivlautsprecher

Magnat Transpuls 800A Aktivlautsprecher

Mission 770 Standlautsprecher

Monitor Audio Platinum 200 (3G) Standlautsprecher (Preview-Test)

Nubert nuGo! One Bluetooth-Lautsprecher mit Radio

Roberts Radio Revival Uno BT

Spendor Classic 1/2 Standlautsprecher

TEAC AD-850 CD/Kassetten-Kombi

Transrotor Strato Nero Plattenspieler

Yamaha A-S3200 Stereovollverstärker

Weitere Themen in AUDIO TEST 08/2022

NEWS: Die wichtigsten News, Trends und Neuerscheinungen auf dem HiFi-Markt.

Die wichtigsten News, Trends und Neuerscheinungen auf dem HiFi-Markt. DR. TON HISTORY: HiFi in der DDR – Leidenschaft zwischen Mangelwirtschaft und Einfallsreichtum

HiFi in der DDR – Leidenschaft zwischen Mangelwirtschaft und Einfallsreichtum HIFI-MEILENSTEINE: Rückblick auf 150 Jahre Klangforschung

Rückblick auf 150 Jahre Klangforschung 14 HIFI-TESTS : Für perfekten HiFi-Klang zu Hause haben wir gleich 14 neue Lautsprecher, Verstärker und Plattenspieler auf den Prüfstand geholt. Wie immer für jeden etwas dabei.

: Für perfekten HiFi-Klang zu Hause haben wir gleich 14 neue Lautsprecher, Verstärker und Plattenspieler auf den Prüfstand geholt. Wie immer für jeden etwas dabei. FACHHANDELSMARKT : Die Suche nach einem passenden HiFi-Händler in Ihrer Region endet hier.

: Die Suche nach einem passenden HiFi-Händler in Ihrer Region endet hier. LEXIKON : HiFi Bergriffe leicht verständlich erläutert.

: HiFi Bergriffe leicht verständlich erläutert. TESTÜBERSICHT: Über 300 HiFi-Testgeräte in der großen XXL-Übersicht.

Über 300 HiFi-Testgeräte in der großen XXL-Übersicht. ALBUM DES MONATS: Michael Jackson – Thriller

Michael Jackson – Thriller JUKEBOX: Reviews und Rezensionen zu neuen Alben für Blues, Jazz, Indie, Pop und Klassik finden Sie hier.