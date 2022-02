BLU-RAY MAGAZIN 1/2022 – The Batman

Anzeige

Detektic, Rockstar, Bastler – die neue Fledermaus aus „The Batman“ ist ganz anders als seine Vorgänger. Wir haben mit dem Regisseur und zwei Darstellern gesprochen und verraten, was es über den neuen Batman zu wissen gibt.

Gleich zu Beginn des neuen Jahres wartet das BLU-RAY MAGAZIN mit einer großen Geschichte zu „The Batman“ auf. Anhand der umfangreichen Interviews mit Regisseur Matt Reeves sowie den beiden Darstellern Zoë Kravitz und Paul Dano geht es den Geheimnissen des dunklen Rächers auf den Grund, der nun auch im Filmbereich wieder stärker in Richtung eines Detektivs geht. Warum Bruce Wayne nun ohne einen Lucius Fox an seinem Anzug, dem Batmobil und den technischen Spielereien arbeitet, verraten die kreativen Köpfe hinter dem großen Kinoblockbuster, der ab 3. März in die deutschen Kinos kommen wird.

Alle Edgar-Wright-Fans dürfen sich über seinen filmischen Tribut an Alfred Hitchcocks „Psycho“, „Vertigo“ und „Das Fenster zum Hof“ freuen. „Last Night In Soho“ überwältigt in vielerlei Hinsicht, so dynamisch und psychologisch gewieft ist der Thriller erzählt. Daher: Machen Sie sich auf etwas gefasst, wenn Sie sein neuestes flirrendes Meisterwerk betrachten.

Ebenso überrascht „Silent Night“ mit seiner sehr überzeugenden, drastischen und konsequent erzählten Botschaft. Dieses ambivalente Gefühl weckten zuvor nur „Children Of Men“ und „Years And Years“ bei den Kinogängern und Serienschauern. Ridley Scotts „The Last Duel“ sowie der Beginn der hoffentlich bald vollständigen „Wong-Kar-Wai“-UHD-Reihe gehören in dieser Ausgabe zu den 4K-Favoriten.

Und natürlich wird auch Denis Villeneuves erster „Dune“-Teil sowohl auf UHD-, Standard- und 3D-Blu-ray getestet sowie ein manches Rätsel darüber, warum der Film so unheimlich gut ist, entschlüsselt.

Im Erotik-Spezial gehen wir anhand dreier außergewöhnlicher Filmbeispiele der Frage auf den Grund, ob Erotik eher etwas mit den Zeigen oder dem Verbergen zu tun hat. Im Horror-Teil zeigen unter anderem „Saw Spiral“ und „Halloween Kills“, wo der blutige Hammer hängt. Am Werkzeugbrett, direkt neben der ultrascharfen 4K-Säge und dem beunruhigend dreidimensional klingenden Dolby-Atmos-Bohrer. Doch es gibt noch viel mehr zu entdecken, denn im Heft befinden sich neben weiteren Specials über 70 Blu-ray und UHD-Blu-ray-Tests.

Fünf Beamer-Lösungen fürs Heimkino bilden den Abschluss und runden das Lesevergnügen mit einigen interessanten Fakten über aktuelle Projektoren-Technologie ab.

Und das lesen Sie im BLU-RAY MAGAZIN 1/2022:

Aktuelles

Filmnews

Bildbände & Comics zum Film

Specials

The Batman

Drei Gesichter der Erotik

Anders Thomas Jensen

Projektoren-Spezial

Blu-ray-Tests

Blockbuster

Last Night In Soho, Venom – There Will Be Carnage, Reminiscence, Dune (Part One), Jolt, Tides (Vorschau)

Outlaw, Ted Bundy – No Man Of God, 398 Tage, Supernova, Joe Bell, Ammonite, Girl Lost – A Hollywood Story, Das Wunder von Fatima, Beflügelt – Ein Vogel namens Penguin Bloom, Cry Macho

Spongebob – Eine schwammtastische Rettung, Bigfoot Jr., Die Mitchells gegen die Maschinen, Ron läuft schief, Paw Patrol – The Movie, Die Olchis, Detektiv Conan 24. Film, Fire Force (2. Staffel), No Guns Life, Given, The Quintessential Quintuplets, Gleipnir

Catweazle, Ostwind – der große Orkan, Mein Freund Poly, Elise und das vergessene Weihnachtsfest, Magic Roads

OSS 117 – Liebesgrüße aus Afrika, Der Boandlkramer und die ewige Liebe, Silent Night, Ein Ticket für zwei, Kaiserschmarrndrama, Helden der Wahrscheinlichkeit

Ice Road, God Of War, A Bunch Of Bastards, Dobermann, Wilde Orchidee, Mara, Adverse, Till Death

Zone 414, 2099, Bloodthirsty, Malignant, Jack In The Box 2 – The Awakening, Saw Spiral, Halloween Kills

FaKrieg und Frieden, Das Testament des Dr. Mabuse, Romulus (1. Staffel), 303 – Die Serie, Spy City, A Discovery Of Witches (2. Staffel), The Stand, Himmel über dem Camino

The Last Duel, Happy Together, In The Mood For Love, Dune (Part One), Citizen Kane, Prisoners Of The Ghostland, Der Liebhaber