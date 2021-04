BLU-RAY MAGAZIN 2/2021: „Godzilla vs. Kong“

Anzeige

In verrückten Zeiten leben wir! Können Sie sich vorstellen, wie das ist, wenn sich einfach nichts planen lässt? Filmvertriebe schieben verständlicherweise viele Film- und Blu-ray-Neuerscheinungen vor sich hin. Dennoch ist unser neues BLU-RAY MAGAZIN dennoch am Kiosk.

Hinzu kommt, dass Corona auch teilweise die Blu-ray-Produktion selbst verzögert. Das alles wiederum verursacht einen verspäteten oder gar wegfallenden Versand der Rezensions-Blu-rays … die wir ja für unser Heft testen wollen. Hier muss also ständig flexibel umgeplant werden.

Und doch halten Sie gerade unsere neueste Ausgabe in Händen, die proppevoll ist mit gigantischen Inhalten – im wahrsten Sinne des Wortes, denn von „Godzilla vs. Kong“ haben wir gerade einmal deren Profile aufs Cover bekommen. Für die Interviews im Heft durfte ich mit Leuten aus aller Welt telefonieren, die sich freundlicherweise Zeit für meine Fragen genommen haben: Deutschland (Max Huang), Indonesien (Joe Taslim), USA (Millie Bobby Brown, Adam Wingard), Neuseeland (Julian Dennison). Und da sage noch jemand, Corona führe zur Isolierung. Gelernt habe ich daraus, dass man viel Enthusiasmus und Selbstvertrauen benötigt, um ein Film- bzw. Martial-Arts-Star zu werden, dass mein VO2Max-Wert verbesserungswürdig ist, der neuseeländische Akzent irgendwie cooler (wenn auch nicht verständlicher) klingt als der deutsche. Und dass der hoch budgetierte Kino-Blockbuster möglicherweise eine vom aussterben bedrohte Art ist, worauf unter anderem das sorgenvoll-optimistische Plädoyer am Ende des Adam-Wingard-Interviews hinweist.

Zu Lachen gibt’s trotzdem eine ganze Menge, besonders, wenn man sich die neue „Monty Python’s Flying Circus“-Blu-ray-Box mit den phänomenalen Nonsens- und Comedy-Sketchen der kultigen Briten reinzieht. Das „The Big Lebowski“-Spin-of „Jesus Rolls“ hat mich persönlich eher überrascht, da es ein Remake der französischen Gérard-Depardieu-Erotik-Komödie „Les Valseuse“ (1974) ist. Es tummeln sich außerdem so einige Pandemie-Filme im Heft, falls man vom allgegenwärtigen Thema nicht schon genug hat, und es gibt so einiges Lesenswertes zu Themen wie z. B. „H. P. Lovecraft“, „Japanische Erotik“, „Videospiele im Film“ und „Steelbooks“. Ich wünsche Ihnen daher viel Gesundheit, denn das Planungschaos ist nur ein geringer Preis fürs wichtigste Gut im Leben, und viel Freude beim schmökern!

Und das lesen Sie im BLU-RAY MAGAZIN 2/2021:

Aktuelles

Editorial

Filmnews

Comics, die richtig rocken

Specials

Titelthema: Godzilla Vs. Kong

Test des Monats: Die Magie der Träume

Sündiges Tokio: Pink Films

Monty Python’s Flying Circus

Cosmic Sin: Bruce Willis & die Science Fiction

Videospiele in Film & Serien

Mortal Kombat: Interviews mit den Darstellern

Lovecraft Country – Cthulhu & Rassismus

Die kleine Horrorschule: Frühe Filme

Porträt: Heinz Rühmann (Teil 2)

Steelbooks & Titans Of Cult

Blu-ray-Tests