BLU-RAY MAGAZIN 2/2022 – Von „Dumbledores Geheimnisse“ bis „Scream“

Im neuen BLU-RAY MAGAZIN gibt es wieder jede Menge Blockbuster: „Fantastische Tierwesen – Dumbledores Geheimnisse“, „Scream“, „Ghostbusters: Legacy“, „Gunpowder Milkshake“, „Belfast“ und noch vieles mehr.

Irgendwo zwischen Kriegsangst, Energiespar-Impulsen und Corona-Vorsicht ertappt man sich doch gelegentlich dabei, einen schönen Film oder eine Serien-Episode sehen zu wollen – ein Stückchen Freude in krisengebeutelten Zeiten, die gerade mal den Anfang bilden zu vielen weiteren Entbehrungen im Supermarkt, in den Läden, an der Tankstelle, zuhause sowie an anderen Stellen.

Bei mir selbst ist es so, dass ich inzwischen diesen „kleinen Luxus“ umso mehr zu schätzen weiß – also nicht mehr in der Masse konsumiere, als gäbe es unendlich viel davon. Sondern jeden einzelnen Film als etwas Besonderes und unglaublich Wertvolles ansehe. Wer weiß schon, welchen Aufwand sich die Studios zukünftig überhaupt noch bei den Produktionen leisten können?

In dieser Ausgabe haben wir jedenfalls noch einmal das volle Programm an Blockbuster-Filmen wie „Fantastische Tierwesen – Dumbledores Geheimnisse“ (Welcher Dumbledore damit wohl gemeint ist?), „Scream“ (ein witziges Brainstorming mit den beiden Regisseuren zum nächsten Teil gibt’s ab S. 20), „Ghostbusters: Legacy“ (Ivan Reitmans leider letzte Produktion) und „Gunpowder Milkshake“ (gedreht in Studio Babelsberg) über Oscar-Gewinner wie „West Side Story“, „Belfast“ sowie „Encanto“ bis hin zu echten Geheimtipps wie „Werewolves Within“, „Escape From Mogadishu“ und „Fabian“, die allesamt innovatives, frisches Kino bieten.

Neue Klassiker

Natürlich dürfen auch die liebevoll restaurierten Klassiker nicht fehlen. „Der Pate“ wird 50 und sieht im Alter besser aus als jemals zuvor. „An American Werewolf In Paris“ sowie „Flucht aus L. A.“ erinnern daran, was in den 1990ern alles schief lief … und was besonders sympathisch war. „Die Verurteilten“ noch einmal in solch schöner Qualität zu sehen, war zudem ein echter Genuss.

Spannende Serien

Auch der Serien-Teil spielt diesmal mit seinen Muskeln. Mag sein, dass die Fan-Gemeinde insbesondere dem Finale von „Dexter: New Blood“ gespalten gegenübersteht, Michael C. Hall aber nach so vielen Jahren in seiner Paraderolle wiederzusehen und solch extrem spannende Folgen vorgesetzt zu bekommen, die wesentlich mehr sind als pure Nostalgie, hat mich doch ziemlich glücklich gemacht.

Dass das „Gomorrha“-Finale ein mindestens genauso großes Ereignis ist, dürfte kein Geheimnis sein. Damit haben sich die beiden Hauptdarsteller Salvatore Esposito und Marco D’Amore (der auch Regie führte) sowie die Serienschöpfer samt Vorlagenautor Roberto Saviano ein echtes Denkmal geschaffen. Es tut gut, sich für etwas begeistern zu können, anstatt nur die Krisen im Leben zu sehen. Darum: Machen Sie einfach mit und entdecken Sie hier das nächste Thema Ihrer Begeisterung.

Und das lesen Sie im BLU-RAY MAGAZIN 2/2022:

Aktuelles

Filmnews

Fledermäuse, Katzen und Wölfe in Comics

Specials

Fantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse

Scream

Koreanisches Blockbuster-Kino: Escape From Mogadishu

Gomorrha – das Finale

Blu-ray-Tests

Blockbuster

Scream (2022), Ghostbusters: Legacy, The King’s Man: The Beginning, Gunpowder Milkshake

West Side Story, Pleasure, Annette, Christiane F., After Love, Der Anschlag, Belfast, L. A. Nights, Fabian, Schachnovelle, Platzspitzbaby, Passion Simple, Fantastische Pilze, Spione Im Tierreich 2

Encanto, Zogg und die Retter der Lüfte, Sing 2, Addams Family 2, Catwoman: Hunted, Babylon, Attack On Titan (Staffel 4.1), Ein Fremder am Strand, Rick & Morty (Staffel 5), Wickie u.v.m.

Die Abenteuer des kleinen Panda, Clifford, der große, rote Hund, Krass Klassenfahrt, Die Pfefferkörner, Die Schule der magischen Tiere

Der Prinz aus Zamunda 2, How To Talk To Girls At Parties, Beckenrand Sheriff, Hustle Down

The Gateway, Paper Tigers, Escape From Mogadishu, Clash Of Gods, A Writer’s Odyssey, Spiritwalker, Take Back, Don’t Go, Darker Shades Of Elise

Boys From County Hell, Rats On A Train, Jakob’s Wife, The Boy Behind The Door, Black Friday, Resident Evil: Infinite Darkness, Werewolves Within, An American Werewolf In Paris

King Kong – das achte Weltwunder, Der Nachtportier, Waynes World, Angeklagt

King Kong – das achte Weltwunder, Der Nachtportier, Waynes World, Angeklagt Serie

The Good Place (Staffel 1), Vikings (Staffel 6.2), Dexter: New Blood, The Immortal, Gomorrha (Staffel 5), Atlantic Crossing, The Many Saints Of Newark, Vigil, Zerv

Der Pate Trilogie, Shooter, Eternals, Die Verurteilten, Flucht aus L. A., 300, Aus der Mitte entspringt ein Fluss, Crank, Benedetta