BLU-RAY MAGAZIN 2/2024: Retro-Trash im Weltraum

Das BLU-RAY MAGAZIN 2/2024 schaut wieder auf die aktuellen Kinostarts und hat die neuesten Blu-rays im Test – diesmal gibt es ein spannendes Retro-Trash-Special.

In Hollywood scheint man wieder in den 1970er Jahren angelangt zu sein, zumindest was die konservativen Selbstjustiz-Thriller anbelangt. Da metzelt sich ein Jason Statham gnadenlos durch die Callcentren seiner Umgebung, um den Tod einer alten Dame zu rächen („The Beekeeper“). In einem Ort mit vielen Maisfeldern erhängt ein kleines, freches Mädchen einen ausgewachsenen Mann mithilfe eines Pferdes, weil dieser die lokale Misswirtschaft unterstützte („Kinder des Zorns“).

BLU-RAY MAGAZIN online lesen Das BLU-RAY MAGAZIN ist auf vielen Online-Plattformen verfügbar, hier eine Übersicht: E-Paper-Einzelheft, Abo oder Flatrate bei United Kiosk

E-Paper-Flatrate mit vielen weiteren Zeitschriften bei Readly

Werbefinanziert und (auf Wunsch) kostenlos bei Read-it

E-Paper-Einzelheft oder Abo bei iKiosk

E-Paper-Abo auf Amazon Kindle

E-Paper als Einzelheft bei Austria-Kiosk

E-Paper-Einzelheft oder Abo bei Pressreader

E-Paper-Einzelheft oder Abo bei Pocketmags

E-Paper-Einzelheft oder Abo bei Zinio

E-Paper-Einzelheft oder Abo bei Magzter

30 Tage kostenlos auf Yumpu

Vom 24. Dezember des einen Jahres bis zum folgenden Heiligabend bereitet sich der Vater eines getöteten Sohnes auf seinen Amoklauf vor („Silent Night“). Eine jugendliche Kellnerin steckt einem Typen eine Granate in den Mund, um ihren entführten Hund zu rächen („Becky 2“). Ein Scharfschütze richtet fremde Menschen an einer Tankstelle, weil er sei für schuldig hält („Night Of The Hunted“). Und ein Pastor verwandelt sich in einen klauenbewährten Dino um … naja, keine Ahnung, was genau der jetzt rächen möchte. Aber die Tendenz ist klar: Wie bei den „Dirty Harry“- und „Death Wish“-Filmen reichen in diesen konservativen Gewaltfantasien die Maßnahmen des Rechtsstaates nicht mehr aus, weshalb sich die soziopathisch veranlagten Hauptcharaktere aus ihrer Sicht gezwungen sehen, selbst das Ruder in die Hand zu nehmen.

Ebenfalls in den 1970ern fand allerdings auch die liberale New-Hollywood-Bewegung statt und förderte einige der größten und innovativsten Filmemacher aller Zeiten zu Tage. Man darf also noch hoffen, dass in den nächsten Jahren auch wieder vermehrt solche Exemplare die großen Kinoleinwände und „kleinen“ Mattscheiben bevölkern werden. Retromäßig geht es übrigens auch in zweien unserer Specials zu: „Sex im Weltraum“ widmet sich den mehr oder minder erotischen Trash-Kuriositäten, welche ab den 1970ern die Kälte des Alls aufheizen wollten. Und die kleine Videothekenführung durch die B-Action-Abteilung soll Lust darauf machen, sich einiger vergessener „Juwelen“, insbesondere der 1980er Jahre, anzunehmen. Wie immer gibt es auch einen besonders großen UHD-Teil, in dem einfach alles vertreten ist, sowohl altes als auch neues. Daher wünsche ich viel Freude beim Stöbern, Schmökern und Entdecken.

Das BLU-RAY MAGAZIN 2/2024 gibt es überall am Kiosk sowie aktuell und zum Nachbestellen via Heftkaufen und Amazon. Oder bestellen Sie ein Abo. Wir freuen uns sehr über jeden neuen Abonnenten! Besuchen Sie auch unser Facebook-Profil.

Und das lesen Sie im BLU-RAY MAGAZIN 2/2024:

Aktuelles

Filmnews

Die nächste Generation im Comic

Titelthema: Furiosa – Neuer Teil in der Mad-Max-Saga

25 Jahre American Pie

Retro-Spezial: Sex im Weltraum

Videotheks-Führung: B-Action der 1990er

Blu-ray-Tests