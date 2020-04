BLU-RAY MAGAZIN 4/2020 am Kiosk: Kult-Horror und aktuelle Blockbuster

Das neue Blu-ray Magazin ist ab sofort am Kiosk erhältlich und wir müssen zugeben, die Produktion dieser Ausgabe war keine leichte. Ausgangsbeschränkungen, Umstellung auf Home-Office, erschwerte Kommunikation mit den jeweiligen Filmvertrieben und deren Agenturen, Terminverschiebungen von Filmveröffentlichungen und Blu-ray-Starts sorgten für den ein oder anderen Engpass bzw. Kompromiss.

So musste beispielsweise die ins Stocken geratene Produktion um eine Woche nach hinten verschoben werden. Wenn Sie sich allerdings die Rezensionen der Autoren durchlesen, dann merken Sie ganz deutlich, dass sie ihren Spaß an der Arbeit trotz aller Umstände nicht verloren haben. Da wird zum Beispiel „Doctor Sleeps Erwachen“ irgendwo zwischen Stephen Kings literarischem Werk und Stanley Kubricks Kultverfilmung eingeordnet. Es werden filmische Zeitreisen in die 1970er („Roma“), 1960er („Le Mans 66“) und Anfang des letzten Jahrhunderts („1917“) unternommen, die mit ihrer Authentizität wahre Begeisterung auslösen. Hier und da wird über diverse Fortsetzungen gemeckert, die dem Original nicht gerecht werden, was ebenso dazu gehört. Aber es wird auch gelobt, dass trotz der Flut an Veröffentlichungen, immer noch gelungene und innovative Filme wie beispielsweise die H. P. Lovecraft-Adaption „Die Farbe aus dem All“ erscheinen.

Und dass die Welt nicht zwingend nur aus Negativ-Schlagzeilen zum Thema „Corona“ besteht, sondern auch einige optimistische, hoffnungsvolle Zukunftsvisionen bereit hält, zeigt der ungewöhnliche Dokumentarfilm „2040, wir retten die Welt!“. Irgendwer hat außerdem im ganzen Heft Kaktoren aus „Final Fantasy VII“ versteckt, wie viele es wohl sind?

Blu-ray-Tests

Blockbuster

1917, Doctor Sleeps Erwachen, Jumanji: The Next Level, Zombieland: Doppelt hält besser, Le Mans 66

Anspruch

Giant Little Ones, Die Suche nach dem Licht in der Finsternis, Das Wunder von Marseille, Ride Like A Girl, Roma, Midway, Lara, Gut gegen Nordwind, Susan verzweifelt gesucht, Feuer und Flamme

Animation

Penguin Highway, Bloom Into You, Calamity Of A Zombie Girl, Die Eiskönigin 2, Superman – Red Son

Retro

Der weiße Scheich, Die Nächte der Cabiria, Blinde Wut, Brain Slasher

Komödie

Eine ganz heiße Nummer 2.0, Der Chaos Cop, Alles außer gewöhnlich, Das perfekte Geheimnis

Familie

Der Hexenzirkel, Bayala

Thriller

The Courier, Attraction 2, Killers Anonymous, Rodin, The Bravest, Daughter Of The Wolf, Die Todeskandidaten, The Operation – Im Sumpf der Korruption, Suicide Kings, The Hummingbird Project – Unternehmen Kolibri, König der Krieger, The Beast, Above The Shadows

Horror

Die Farbe aus dem All, The Rake – Das Monster, Düstere Legenden 2 – Final Cut, Girl On The Third Floor

Serie

Colony (1. Staffel), 2040 – Wir retten die Welt

Special Interest

