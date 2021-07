BLU-RAY MAGAZIN 4/2021 – Endlich wieder Kino!

Anzeige

Das neue BLU-RAY MAGAZIN ist heute mit Ausgabe 101 am Kiosk und digital erhältlich.

Kennen Sie das noch, diese unbändige Freude, bevor man einen neuen Film im Kino sieht? Oder sind Sie schon im gleichen Tran wie die meisten Binge-Watcher, die sich gelangweilt durch die Film- und Serienlisten ihrer Streamingportale klicken und sich einen Streifen nach dem anderen reinziehen, ohne deren wahre Bedeutung zu erfassen?

Vielleicht sogar noch mit einem Auge auf das Smart-Phone gerichtet, sodass all die Mühen der Filmschaffenden, eine Illusion zu erzeugen, mit Füßen getreten werden. Nein, natürlich gehören Sie nicht mit dazu. Gute Filme und Serien sind schließlich keine Fließbandware. Da steckt viel Arbeit dahinter, weshalb jede einzelne Vision mit voller Aufmerksamkeit geschaut werden, ja sogar als Event gefeiert werden sollte. Und wo ließe sich das besser realisieren als in den endlich wieder eröffneten Kinos? Mal wieder rausgehen aus den eigenen vier Wänden und etwas frische Popcorn-Luft schnuppern ist genau die richtige Medizin fürs eigene Gemüt, für die eigene Vorfreude und natürlich auch für die darbenden Kinobetreiber.

Eine andere Art der Freude ereilte mich, als ich mich für unser erstes Zeichentrick-Kindheit-Spezial in die 1980er/1990er zurück begeben durfte, die Zeit des „heiligen“ Samstag-Morgens, an dem die besten Trickserien im Fernsehen liefen. Und dann hieß es wieder eine Woche lang warten, was das beste an der Sache war. Sechs Tage Vorfreude auf den nächsten Samstag, solch ein schönes Gefühl sucht man heutzutage vergeblich.

Na gut, es gibt ja auch viele andere Sachen, über die man sich freuen kann. Aber es ist wichtig, sich dieses Gefühl zu bewahren oder, wenn nötig, erneut ins Gedächtnis zu rufen.

Vielleicht beglücken Sie sich und Ihre Lieben ja auch mal wieder nach der langen kulturellen Fastenzeit mit einem Live-Konzert. Beispielsweise tourt „The Australian Pink Floyd Show“ 2022 durch Deutschland. Als Appetithäppchen kommen jetzt noch einmal all ihre Konzertmitschnitte auf Blu-ray heraus, weshalb wir die Gelegenheit nutzten und ein ausführliches Interview mit den Bandmitgliedern führten. Das macht wirklich Lust auf mehr. Mehr Musik, mehr Kultur, mehr Film, mehr Genuss – nicht in der Masse, sondern nach qualitativen Maßstäben, versteht sich. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen so richtig schöne Momente, in denen Sie bewusst genießen. Und am besten fangen Sie damit an, indem Sie andächtig schmökernd durch dieses Heft blättern, welches am Kiosk oder als E-Paper nun endlich erhältlich ist.

