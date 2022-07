BLU-RAY MAGAZIN 4/2022 – Barbaren-Spezial mit „Red Sonja“

Anzeige

Die Barbaren sind los – und zwar im Heimkino. Denn das neue BLU-RAY Magazin kommt mit einem großen Barbaren-Special daher. Mit dabei: der neu restaurierte „Red Sonja“-Klassiker und viele mehr.

Ganz schön barbarisch! Sony entfernt Ende August sämtliche Studiocanal-Filme aus dem digitalen Playstation-Store, da hier die Lizenz ausgelaufen ist. Käufer ebendieser können also nicht mehr darauf zugreifen. Wer einen Film auf einer aktiv genutzten Festplatte speichert, kann sich rund zwei bis maximal zehn Jahre lang daran ergötzen. Bei Flash-Speichern sind‘s immerhin schon 30.

Das Verfallsdatum einer gepressten Blu-ray beläuft sich hingegen auf über 80 Jahre, heißt es. Da lässt sich schon am ehesten vom „Archivieren“ sprechen, vorausgesetzt die Medien bleiben vor intensiver Sonneneinstrahlung geschützt. Sollte es also wieder zu irgendwelchen lizenzrechtlichen Problemen, Schließungen oder Server-Ausfällen kommen, wird sich (hoffentlich) niemand gewaltsam Zutritt zu ihrem Filmregal verschaffen und die betroffenen Blu-rays einfach so mitnehmen.

Solche groben Übergriffe gibt es momentan zum Glück hauptsächlich nur in Filmen. Barbaren-Filmen … Sie merken schon, ich versuche hier irgendwie zwanghaft/augenzwinkernd zum Hauptthema der aktuellen Ausgabe überzuleiten und gleichzeitig die blaue Scheibe wieder mehr in die Aufmerksamkeit der Sammler zu rücken. Das gelingt mir nur teilweise, aber mit solchen Themen müssen sich eben Filmenthusiasten herumschlagen.

Barbaren wiederum müssen das nicht. Die haben nur ihren Lendenschurz und einen mächtigen Zweihänder, mit dem sie Horden ungepflegter Gegner niederstrecken. Wie faszinierend das sein kann, verraten unser Barbaren-Film-Spezial sowie die Titelstory zum neu restaurierten „Red Sonja“-Klassiker, der in 4K-Auflösung gestreamt übrigens mehr Energie verbraucht als beim Abspielen der UHD-Blu-ray (zwinker).

Ja, ich weiß, die muss auch erst hergestellt, transportiert und gelagert werden, was Energie und Ressourcen kostet, egal! Für diese wurde aber sogar in echter Handarbeit ein neues Covermotiv gemalt. Mehr zu Renato Casaros neuem Kunstwerk verraten wir im besagten Spezial.

Aber auch jenseits der Barbarenwelt geht es abenteuerlich zu. „Uncharted“ und „The Lost City“ buhlen um die Gunst des Publikums, während in Wirklichkeit die Animations-Highlights „Minions: Auf der Suche nach dem Mini-Boss“ und „Sonic The Hedgehog 2“ das Rennen machen. Freunden spannender Arthaus-Horror-Unterhaltung sei „The Innocents“ ans Herz gelegt und auch „The Black Phone“ sowie Dario Argentos „Dark Glasses“ wissen hervorragend zu unterhalten. E

inige lohnenswerte Perlen wie „Die wundersame Welt des Louis Wain“, „The Office“ und das „Mac Gyver“-Remake sind aktuell ausschließlich auf DVD erschienen, weshalb wir diese zumindest inhaltlich besprechen. Und es gibt noch so viel mehr, was Sie in dieser Ausgabe entdecken können. Ein echtes Multiversum an Filmschätzen. Ob es auch ein Barbaren-Dr.-Strange gibt? Ohne Doktor-Titel?

Und das lesen Sie im BLU-RAY MAGAZIN 4/2022:

Aktuelles

Filmnews

Comics zum Thema Angst

Specials

Invasion der Barbaren (-Filme)

Red Sonja

SchleFaZ

Blu-ray-Tests

Blockbuster

Sonic The Hedgehog 2, The Lost City, Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse, Matrix Resurrections, Uncharted, Morbius

The Weather Man, The Beatles: Get Back, Nix wie raus aus Orange County, Charmant, ledig, sucht …, Charly Fleurys zweites Leben, Obsessed, Die wundersame Welt des Louis Wain, Die Konsequenz

Fake News, Superheld wider Willen, Jackass Forever, North Hollywood, Queenpins

Detektiv Conan: Das scharlachrote Alibi, Detektiv Conan: TV-Serie, Psycho Pass 3, Gosick, The Journey, Iwakakeru – Sport Climbing Girls, One Piece (3. Film), One Piece (4. Film), Rent A Girlfriend, Minions 2

Beyond The Infinite Two Minutes, Eraser: Reborn, Halo 4: Forward Unto Dawn, The Innocents, Dr. Strange In The Multiverse Of Madness

Solitary, Squirt Game, The Outlaws, Last Girl Survives, 13 Fanboy, Siew Lup, Apache Junction, The Last Son, Dark Glasses, The Black Phone

Grease 2, Top Secret!, The Untouchables, Bad Lieutenant, Zeugin der Anklage, Doctor Who – 4. Doktor – Shada

In 80 Tagen um die Welt, Tonis Welt (St. 2), Unser grüner Planet, Pfad des Kriegers, Raised By Wolves (St. 1), Supernatural (St. 15), Legends Of Tomorrow (St. 6), The Office, Mac Gyver – Remake, Ijon Tichy Raumpilot

Die Spionin, Die geheime Tochter, Parallel, Violation, Jungle Warrior, The Bad Guys, Mord In Saint Tropez, Rodriguez Jr. Blisss, Gerda, Grosse Freiheit, Notre Dame in Flammen, The Hentai Prince And The Stony Cat

Edge Of Tomorrow, Der diskrete Charme der Bourgeoisie, Believer, Matrix Resurrections, The Batman, Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse, Beverly Hills Cop 2, Giganten, Der Mann, der Liberty Valance erschoss, Dr. Who und die Daleks, Dr. Who: Die Invasion der Daleks auf der Erde 2150 n. Chr.

