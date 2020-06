BLU-RAY MAGAZIN 5/2020: Wonder Woman und Jojo Rabbit

Generell ist im Film- und Serienbereich auf dem physischen Markt eine Konsolidierung samt stetigem Rückgang spürbar. Für uns als Filmzeitschrift bedeutet dies, thematisch noch viel spezieller auf die Produkte des geschrumpften Marktes einzugehen.

Mit zwei weinenden Augen verabschieden wir uns von unseren Freunden bei 20th Century Fox Home Entertainment, deren deutscher Vertrieb nach dem Fox-Deal mit Disney nun die Pforten schließt. Concorde liegt nun vollständig bei Leonine, Warner teilt sich den weltweiten physischen Markt mit Universal Pictures, das den Vertrieb in Deutschland übernimmt, und KSM liegt nun komplett bei Koch Media. Wer sich obgleich des boomenden Streaming-Marktes Blu-rays und UHD-Blu-rays kauft, gehört definitiv zu einem auserlesenen Kreis, dem wir zukünftig also noch stärker huldigen wollen.

Trotz Krisenzeiten kommen die Blu-ray-Tests im aktuellen Blu-ray-Magazin nicht zu kurz. Unser Chefredakteur Falko Theuner hat beispielsweise einen Narren an der lang ersehnten fünften Staffel von „Luther“ gefressen, den überraschend tiefgründigen Science Fiction-Klassiker „Rollerball“ für sich entdeckt und er freut sich schon riesig auf den ersten Kinobesuch seit langem, der bei ihm definitiv „Wonder Woman 1984“ sein wird, selbst wenn dieser nun kurzfristig vom 13. August auf den ersten Oktober verlegt wurde. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen weiterhin viel Kraft und Interesse am wunderschönen Hobby des Filme-Sammelns. Bleiben Sie gesund und schreiben Sie uns gerne Ihr Feedback sowie Ihre Wünsche zum Heft per Post oder E-Mail.

Titelthema

Wonder Woman 1984

Wonder Woman: Frauenrollen in Hollywood

Wonder Woman Comics

Blu-ray-Tests

Blockbuster

Jojo Rabbit, Sonic The Hedgehog (Vorschau), Star Wars – Aufstieg der Skywalkers, Bad Boys For Life, Knives Out

Anspruch

Der Überläufer, Mein Ende. Dein Anfang, Einsam Zweisam,

Bombshell, Peanut Butter Falcon, Judy, Die Wütenden –

Les Miserables, Weiß wie Schnee, The Good Liar

Animation

Golden Kamuy (Vol. 1), Miss Kobayashi’s Dragon Maid (Vol. 1), White Snake, Spione undercover, K-On! The Movie

Komödie

Lost in London

Thriller

Underwater, Crash, Tag der Vergeltung, Motherless Brooklyn, First Love

Serie

Luther (5. Staffel), Killjoys (5. Staffel), Unterleuten, Zero Zero Zero, Anne With An E (1. Staffel)

Retro

Rollerball Ultimate Edition, Spurlos verschwunden