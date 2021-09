BLU-RAY MAGAZIN 5/2021 – Dune, das größte Film-Event des Jahrzehnts

Anzeige

Kaum nimmt die Kino-Saison wieder richtig Fahrt auf, steht mit „Dune“ auch schon der erste große Blockbuster auf dem Programm. Dabei hat der Streifen durchaus das Potenzial, zum größten Film-Event des Jahrzehnts zu werden.

Man traut es sich schon fast gar nicht zu sagen, aber mit „Dune“ hat die Blockbuster-Saison im Kino hoffentlich wieder begonnen. Bleibt der Kinokassen-Erfolg aus, wird es keine Fortsetzung davon geben und der Zweiteiler, dessen brillanten ersten Teil wir bereits sehen durften, bleibt unvollendet. Dementsprechend drücken wir die Daumen, da wir unbedingt mehr von diesem riesigen Science-Fiction-Event genießen wollen.

Erfreulicherweise ist die Science Fiction nicht mehr ganz so ein Spartenthema wie in den 1960ern, als es die Originalserie von „Star Trek“ gerade mal so auf die Fernsehbildschirme schaffte und diese trotz treuer Fan-Gemeinde nach drei Staffeln bereits wieder verließ, als wäre sie eine Netflix-Serie.

Umso schöner ist es, dass „Star Trek“ zu seinem 55. Jubiläum mit seinen neuen Formaten aktueller und gefragter ist denn je. Und auch die alten Episoden sowie Filme werden gefeiert, indem sie neuen Glanz durch Restaurationen erfahren, sodass man sie in solch hoher Qualität genießen kann, die nie zuvor ein Mensch gesehen hat. Oder heißt es … wo noch kein Mensch zuvor gewesen ist? Ich bin mir da immer etwas unsicher.

Obwohl das Genre durch „Star Wars“ und „Star Trek“ inzwischen ziemlich massenkompatibel geworden ist, sind solche Szenarien aber auch heute noch denkbar, denn Science Fiction ist nunmal in der Regel recht teuer, da effekt- und ausstattungslastiger als andere Genres.

Dass es durch das Motiv des Unbekannten bzw. Außerirdischen zudem eine enge Verwandtschaft zum Horrorgenre pflegt, daran erinnert noch einmal unsere „Kleine Horror-Schule“, die die größten Science-Fiction-Horror-Filme der letzten Jahrzehnte betrachtet.

Und das lesen Sie im BLU-RAY MAGAZIN 5/2021:

Aktuelles

Editorial

Filmnews

Batman Day 2021

Specials

Titelstory: Dune

9/11 im Film

Besondere Animes

Star Trek 55. Jubiläum

Die kleine Horrorschule: Science-Fiction-Horror

Zeichentrick-Kindheit Teil 2

Park Chan-Wooks Vengeance-Trilogie

Sky Q übers Internet

Blu-ray-Tests

Blockbuster

Lord Of War, In The Line Of Fire, Cruella, Mortal Kombat, Ran, Awaken, Sympathy For Mr. Vengeance, Lady Vengeance, Oldboy