BLU-RAY MAGAZIN 6/2020: Flash Gordon in 4K

Die neue Ausgabe des Blu-ray Magazins vergleicht die frisch in 4K restaurierte Sonderedition des Science Fantasy-Klassikers „Flash Gordon“ mit der zehn Jahre älteren Blu-ray-Version, wirft einen Blick auf Damon Lindelofs gefeierte HBO-Serie „Watchmen“ und beschäftigt sich mit weiteren Blu-ray-Tests und 4K-Neuheiten.

Wir sind es noch gewohnt, alles zu jeder Zeit verfügbar zu haben. Doch können Sie sich vorstellen, dass Ihr Blu-ray-Player den Geist aufgibt und es kein Ersatzgerät mehr gibt? Nach Einstellung diverser Hardware-Produktionen ist dieses Szenario gar nicht mal so unwahrscheinlich. Gut, die vollpreisige Playstation 5 mit Laufwerk wird noch Scheiben abspielen können, doch verbrauchen High-End-Spielkonsolen weitaus mehr Energie als so ein 20-Watt-Blu-ray-Gerät. Ein mancher will neben 4K-Discs und Standard-Blu-rays zudem auch seine 3D-Blu-rays abspielen. Da noch nicht offiziell bekannt ist, ob die PS5 diese Kompatibilität auch tatsächlich besitzen wird, könnte 3D bald sogar komplett aussterben.

Ein anderer Punkt ist, dass auch die Verfügbarkeit von Filmen und Serien auf Blu-ray schrumpft. Bei uns füttert das natürlich den Drang, bestehende Lücken in der Blu-ray-Sammlung möglichst zu schließen, um nicht später das Nachsehen zu haben. Momentan sind die Preise für Standard- und 3D-Blu-rays jedenfalls sehr günstig, weshalb sich ein Auffüllen der Sammlung definitiv lohnt. Im Umkehrschluss bedeutet all dies, dass der kulturelle Wert der Scheiben steigt.

Wer weiß schon, ob und wie z. B. ein „Edward mit den Scherenhänden“, ein „Alien“ oder ein „Minority Report“ zukünftig noch verfügbar sein wird? Was Erfolg verspricht, wird es wahrscheinlich auf einem der zahlenmäßig zunehmenden Streaming-Portalen geben. Alles andere ist Gold wert, wenn es sich in der eigenen Sammlung befindet.

Gratis Retro-Poster im Heft: „Flash Gordon“ & „Apocalypse Now“

Als Titelthema vergleichen wir diesmal die frisch in 4K restaurierte Sonderedition des Science Fantasy-Klassikers „Flash Gordon“ mit der zehn Jahre älteren Blu-ray-Version. Wir werfen einen Blick auf Damon Lindelofs gefeierte HBO-Serie „Watchmen“, begutachten sowohl die Standard- als auch die UHD-Version des spaßigen Superhelden-Streifens „Birds Of Prey“ und widmen uns neben weiteren Blu-ray-Tests auch mal wieder einigen 4K-Neuheiten.

Titelthema

Flash Gordon

Weltrettung in nur 14 Stunden – Das ist eine Aufgabe für Flash Gordon, dessen Fähigkeiten sich von American Football nun auch auf eine 4K-Bildauflösung samt HDR erweitert haben.

Comics: Düstere Unterhaltung

Die neue Alex-Garland-Serie: „Devs“

Blu-ray-Tests

Blockbuster

Watchmen, Sonic, Bloodshot, 3 Engel für Charly, The Gentlemen, Birds Of Prey

Komödie

Der Spion von Nebenan, Enkel für Anfänger

Anspruch

Intrige, Little Women

Animation

Seven Mortal Sins (Vol. 1), Princess Principal (Vol. 1), Darling In The Franxx (Vol. 1), Onward, Magnificent Kotobuki (Vol. 1), One Piece 13. Film Stampede

Thriller

Disturbing The Peace, Ulysses – A Dark Odyssey, Ashfall, Valentine – The Dark Avenger

Horror

Torture – Einladung zum sterben, When She Wakes (Vorschau), I See U, Brahms – The Boy II

Serie

Doctor Who – 5. Doctor – Kinda, Agents Of S.H.I.E.L.D. (5. Staffel), Colony (2. Staffel), The Outsider, Blood Drive (1. Staffel)

UHD

VFW – Veterans Of Foreign Wars, Birds Of Prey, Krieg der Welten, Tage des Donners, Top Gun