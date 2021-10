BLU-RAY MAGAZIN 6/2021 – Neue „Ghostbusters“ und „Cash Truck“

Anzeige

Mit „Ghostbusters: Legacy“ kommt bereits kurz nach Halloween ein Film in die Kinos, der die Herzen von Filmfans höher schlagen lässt, denn einmal mehr nehmen Stantz, Venkman und Co. sie mit auf Geisterjagd. Zudem widmet sich das neue BLU-RAY MAGAZIN ganz ausführlich Guy Ritchies neuem Streich „Cash Truck“ mit Jason Statham in der Hauptrolle.

Als ehemaliger Ostbürger verbinde ich mit dem zweiten „Ghostbusters“-Film eine ganz besondere Erinnerung. Kurz nach der Wende lud mich nämlich die Westverwandtschaft, Onkel und Tante, zu sich ein und gingen mit mir ins Kino. Verstehen Sie mich nicht falsch – auch in der DDR gab‘s Kinos und große internationale Filme wie „Crocodile Dundee“ oder die „Asterix“-Streifen – und doch war das Westkino für mich damals eine ganz andere Dimension.

Der Film, den wir an dem Abend schauten, hatte etwas mit Geistern zu tun, was für Kinderaugen noch ein großes Stück beeindruckender war. Es gab Strahlenwaffen, tanzende Toaster, jede Menge Schleim, ein hypnotisierendes Portrait eines ziemlich unheimlichen Mannes namens Vigo und vier coole Helden, die sich dem entgegen stellten. Was für ein Erlebnis…

BLU-RAY MAGAZIN online lesen Das BLU-RAY MAGAZIN ist auf vielen Online-Plattformen verfügbar, hier eine Übersicht:

• Bäume pflanzen im Umwelt-Abo oder E-Paper als Einzelheft/Abo bei United Kiosk

• E-Paper-Flatrate mit vielen weiteren Zeitschriften bei Readly

• Werbefinanziert und (auf Wunsch) kostenlos bei Read-it

• E-Paper als Einzelheft oder im Abo bei iKiosk

• E-Paper als Einzelheft oder im Abo bei Onlinekiosk

• E-Paper lesen auf Amazon Kindle

Das beschäftigte meine Fantasie über Wochen! Besonders, wenn es dunkel war. Und es gehört zu meinen liebsten Kindheitserinnerungen. Wenn ich also jetzt, über dreißig Jahre später erneut in ein Lichtspielhaus gehen werde, um mir „Ghostbusters: Legacy“ anzuschauen, dann mache ich das nicht nur, um mich für rund 90 Minuten lang unterhalten zu lassen, sondern auch, um in der Vergangenheit zu schwelgen und mich an die damaligen Gefühle zu erinnern. Und so geht es, denke ich, vielen, unabhängig davon, welcher Film ihr „erster“ war oder auf welcher Seite der Mauer sie damals lebten. Irgendeinen Filmschatz gibt es immer, meistens sogar mehrere.

Natürlich sollte man nicht nur in der Vergangenheit leben. Die Mischung macht’s! Neue Filminnovationen sind selten, weshalb man ihnen die Chance geben sollte, eine zukünftige Lieblingserinnerung werden zu können, von der man so lange zehren kann wie möglich. Gibt es vielleicht sogar in dieser Ausgabe einen Kandidaten dafür?

Für mich selbst war die „Before“-Trilogie ein weiterer Meilenstein, der mir durch die „Sturm und Drang“-Phase half. Die französische Dramödie „Meine geistreiche Familie“ sprach mich zudem diesmal besonders an, weil mich das Thema der Trauerbewältigung auch selbst betrifft. „Godzilla Vs. Kong“ und „Free Guy“ sind echt tolle Heimkino-Erlebnisse, mit denen ich hervorragend den Kopf frei bekomme.

Die UHD-Version von „The Thing“ hat mir vor Augen geführt, wie unglaublich gut, zeitlos und stimmungsvoll dieser Klassiker doch ist, weshalb ich gleich Lust auf noch mehr Carpenter-Filme habe. Ebenso Hitchcocks „Vertigo“. Überrascht hat mich „Der Diener“ von 1963, ein Kammerspiel und Machtkampf, der auf einer solch unterschwelligen Ebene stattfindet, dass man nur gebannt das Geschehen beobachten kann.

Als Guy-Ritchie-Fan freue ich mich schon auf sein neuestes Baby „Cash Truck“, den wir im Heft auf fünf Seiten vorstellen, und dessen smarter Jason Statham unser Titelbild ziert. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine vergnügliche Lesezeit mit unserem Heft und die ein oder andere tolle Entdeckung.

Das BLU-RAY MAGAZIN 6/2021 gibt es überall am Kiosk sowie aktuell und zum Nachbestellen via Heftkaufen und Amazon. Oder bestellen Sie ein Abo. Wir freuen uns sehr über jeden neuen Abonnenten! Besuchen Sie auch unser Facebook-Profil.

Und das lesen Sie im BLU-RAY MAGAZIN 6/2021:

Aktuelles

Editorial

Filmnews

Science Fiction + Fantasy-Comics

Disney+ Day 2021

Specials

Ghostbusters: Legacy

Titelstory: Cash Truck

Pokémon

John Carpenter

Zeichentrick-Kindheit 3: Disney Club

Gaming-Spezial

Blu-ray-Tests

Blockbuster

Free Guy, Black Widow, Killer’s Bodyguard 2, Fast & Furious 9, Cash Truck, Godzilla Vs. Kong, Conjuring 3

Free Guy, Black Widow, Killer’s Bodyguard 2, Fast & Furious 9, Cash Truck, Godzilla Vs. Kong, Conjuring 3 Anspruch

Der Traum unseres Lebens, Nicht ohne meine Tochter, Son Of The South, The Nest, Der Mauretanier, Nomadland, Summer Sway, Before Trilogie, Liebe ist …

Der Traum unseres Lebens, Nicht ohne meine Tochter, Son Of The South, The Nest, Der Mauretanier, Nomadland, Summer Sway, Before Trilogie, Liebe ist … Animation

Aya und die Hexe, Steamboy, Luca, High School Prodigies Have It Easy Even In Another World, Mortal Kombat Legends, Night Of The Animated Dead, My Next Life As A Villainess

Aya und die Hexe, Steamboy, Luca, High School Prodigies Have It Easy Even In Another World, Mortal Kombat Legends, Night Of The Animated Dead, My Next Life As A Villainess Komödie

Ich und Er, Lost At Christmas, Meine geistreiche Familie, Kings Of Hollywood

Ich und Er, Lost At Christmas, Meine geistreiche Familie, Kings Of Hollywood Science-Fiction

Doors, The Last Journey, Stowaway, Anti-Life

Doors, The Last Journey, Stowaway, Anti-Life Thriller

Horizon Line, The Corrupted, Thunderbird, The Secrets We Keep, Trigger Point, The Misfits, The Dry, Held, 23, Vanquish, Tschernobyl 1986

Horizon Line, The Corrupted, Thunderbird, The Secrets We Keep, Trigger Point, The Misfits, The Dry, Held, 23, Vanquish, Tschernobyl 1986 Serie

Die Säulen der Erde, Hamilton (1. Staffel), American Gods (3. Staffel), Miss Fisher und die Gruft der Tränen, Oktoberfest 1900

Die Säulen der Erde, Hamilton (1. Staffel), American Gods (3. Staffel), Miss Fisher und die Gruft der Tränen, Oktoberfest 1900 Horror

Gaia, Sky Sharks, Unearth, Seance, Malasana 32, The Howling, Night Slash, The Jungle, Son Of The South

Gaia, Sky Sharks, Unearth, Seance, Malasana 32, The Howling, Night Slash, The Jungle, Son Of The South Retro

Der Diener, Hair, Monsieur Klein, DEFA Märchen Box

Der Diener, Hair, Monsieur Klein, DEFA Märchen Box UHD

Fast & Furious 9, Godzilla Vs. Kong, Chaos Walking, Conjuring 3, Black Widow, Dark Web Cicada 3301, Donnie Darko, The Thing, Das Fenster zum Hof, Vertigo, Der Clou, Die Bartholomäusnacht, Dune