BLU-RAY MAGAZIN 7/2020 – Zeitreisen

Das neue BLU-RAY MAGAZIN ist da! Statt eines Heftes, das wir uns mit den Kollegen von der DIGITAL FERNSEHEN teilen, erwartet Sie nun wieder ein alleinstehendes BLU-RAY MAGAZIN, das mehr Blu-ray-Themen als die beiden Vorausgaben enthält. Wir tasten uns also langsam wieder an den Normalzustand heran!

Welch Erleichterung! Mit „Tenet“ läuft endlich wieder ein erfolgsträchtiger Film in den Kinos und hilft den Betreibern, ihr Geschäft langsam wieder zum Laufen zu bringen. Zuhause Filme und Serien zu schauen, ist eben doch etwas völlig anderes, als einem Kinoevent beizuwohnen. Und gerade Christopher Nolans Filme sind prädestiniert, sie groß in einem Saal auf einer riesigen Kinoleinwand und mit erstklassigem, raumfüllenden, bombastischen Sound zu erleben. Hatten Sie jemals solch ein erhabenes Gefühl, als Sie auf einer Streaming-Plattform einen Film oder eine Serie geschaut haben? Nein, Kino lässt sich wahrlich nicht durch so etwas ersetzen. Und genauso wie sich für die Lichtspielhäuser dieser Welt ein Funken Hoffnung ankündigt, geht es auch mit uns langsam wieder bergauf.

Eines unser Lieblingsthemen dieser Ausgabe ist die britische Science-Fiction-Miniserie „Years And Years“, die ein paar Jahre in die Zukunft blickt und immerhin ein „Guardians 4“ im Kino prognostiziert. Die meisten anderen Prognosen sehen leider nicht so rosig aus, aber eine „positive“ Botschaft bleibt trotzdem bestehen: Der Mensch ist wenigstens dermaßen ignorant, dass er den Rest der Welt verdrängen und mit seiner Familie ausgelassen feiern kann – selbst während des Weltuntergangs. Man merkt schon, dass Showrunner und Drehbuchautor Russell T. Davis seinen Sarkasmus und sein Know-How aus „Doctor Who“ dort mit einfließen ließ. Apropos Schallschraubenzieher-Schwinger: Die zwölfte und damit neueste Staffel „Doctor Who“ erreichte uns nicht mehr rechtzeitig auf Blu-ray, weshalb wir in diesem Heft nur eine Vorschau veröffentlichen, um Ihnen schon einmal einen Überblick zu verschaffen.

Im Filmbereich veröffentlichen die meisten Vertriebe derzeit viele Klassiker – überarbeitet und in neuer Aufmachung – da im Kino so lange Zeit Flaute herrschte. Freuen Sie sich daher über die UHD-Versionen von „Bill und Teds verrückte Reise in die Zukunft“ sowie von Guy Ritchies „Sherlock Holmes“-Streifen, die wir auf UHD-Blu-ray getestet und mit den Blu-ray-Versionen verglichen haben. Viel Spaß bei diesen ganzen „Zeitreisen“ und bleiben Sie gesund!

