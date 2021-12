BLU-RAY MAGAZIN 7/2021 – Terminator und Special Editions

Anzeige

So viele aktuelle Blockbuster wie jetzt gab es schon lange nicht mehr auf Blu-ray, ein echtes Fest für alle Sammler und Archivare. Es fühlt sich an, als hätten die Filmstudios nur darauf gewartet, so viel wie möglich herauszugeben, und vermutlich ist es auch so.

Egal ob „James Bond – Keine Zeit zu sterben“, „Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings“, „Old“, „The Green Knight“, „Nobody“, „Don’t Breathe 2“, „Die Croods 2“ oder „The Suicide Squad“ – Es ist für wirklich jeden etwas dabei. Für Nicolas-Cage-Fans locken zudem beispielsweise „Prisoners Of The Ghostland“ und „Pig“ mit außergewöhnlichen und freakigen Film-Ideen. In unseren News und im traditionellen Sondereditionen-Spezial stellen wir zudem außergewöhnliche Editionen vor, wobei die neue „Neon Genesis Evangelion“-Serien-Gesamtbox und die aktuellen „Terminator 2“ Jubiläums-Editionen sogar umfangreiche Extra-Artikel erhalten haben.

Keine Ahnung, was jetzt in den kommenden Wochen und Monaten mit den Kinos passiert. Derzeit gilt ja vielerorts die 2G+ Regel oder es gibt wieder komplette Schließungen. Daher weiß ich selbst als komplett durchgeimpfte Person nicht so genau, ob ich mich jetzt überhaupt so richtig auf den vierten „Matrix“-Film freuen darf oder nicht? Ich tus einfach mal vor dem Risiko, zur Weihnachtszeit dann eben auf einen späteren Kinostart vertröstet zu werden. Aber pocht bei Ihnen auch so das Herz, wenn Sie sich den aktuellen Filmtrailer anschauen? Das könnte schwindelerregend gut werden! Auch unsere Interviews mit den Darstellern und Recherchen deuten auf einen bombastischen Cyberpunk-Hit hin, sodass ich mich selbst dabei erwische, ganz aufgeregt mit den Füßen zu scharren und jedesmal einen Jauchzer auszustoßen, wenn ich Jeffersen Airplanes Song „White Rabbit“ höre. Goil!!! Höhöhöhöhöö! Hände reib! Da kann man schon mal seine Professionalität vergessen.

Als großer Freund des kleinen Kinos freue ich mich aber auch über Entdeckungen wie „The Father“, „Der Rausch“, „Minari“, „Dream Horse“ und ein Film namens „Das Mädchen Deiner Träume“ (Schmalz lass nach!), der mich echt positiv überrascht hat.

Weitere große Überraschungen gab es dann im UHD-Teil des Heftes. So ist „Midsommar“ seit seinem Erscheinen ein für mich ziemlich schmerzhafter und unangenehmer Film gewesen. Doch nun sehe ich mir diese phänomenalen Aufnahmen in echtem 4K auf UHD-Blu-ray an und denke nur WOW! Das ist mal was! Diese enorme Schärfe zu toppen wird kein leichtes sein. Plötzlich kommt noch in letzter Minute die UHD-Scheibe von „The Suicide Squad“ rein und „DOPPELWOW!“ Die Schärfe und Klarheit zerschneiden mir fast meine Augäpfel. Das erfüllt dann auch noch das letzte Quäntchen meines visuell versierten Herzens mit purer Freude und gibt mir Hoffnung, zukünftig weitere Offenbarungen dieser Art zu bekommen.

Als könnte es nicht besser werden, war da noch mein Besuch des Elastic Filmkombinats, in dem die „Terminator 2“-Tonspur erneuert wurde. Seit Monaten endlich mal wieder unter echten Menschen! Dafür musste ich im Vorfeld erst einmal meine geschrumpften sozialen Fähigkeiten auffrischen, um nicht wie ein Außerirdischer stumm starrend in der Gegend rumzustehen. Dass mir die Leute dort den aufwendigen Arbeitsprozess der Frischzellenkur dermaßen gut erklären konnten, sollte daher umso stärker gewertschätzt werden. In diesem Sinne bedanke ich mich herzlich bei den Beteiligten dieser vollgepackten, fetten Ausgabe sowie bei den Lesern, die das alles mit Interesse in sich aufsaugen, und wünsche Ihnen allen schöne Feiertage sowie einen tollen Jahreswechsel.

