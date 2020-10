BLU-RAY MAGAZIN 8/2020 – Total Recall in 4K remastered

Anzeige

Das neue BLU-RAY MAGAZIN ist am Kiosk sowie online auf Abruf erhältlich. In der neuen Ausgabe gehen wir auf Retro-Tour und schauen einmal bei den Untoten vorbei.

Der Covid-19-bedingte Rückgang der Kino-Blockbuster bedeutet auch, dass im Blu-ray-Sektor nun mehr restaurierte Filmklassiker als Neuproduktionen erscheinen. Warum auch nicht, so können die Filmfans ihre Sammlung um die besten Versionen der besten Filme aller Zeiten ergänzen. Das auf unserem Titel befindliche „Total Recall“ ist da nur ein Beispiel unter vielen, auch wenn es bei uns absolut positive Gefühle aus der Pre-„Matrix“-Zeit weckt. Wie das Werk der frühen Schwarzenegger-Ära die Aufarbeitung überstanden hat, haben wir umfangreich beleuchtet.

Das Spiel mit den Matrix-Realitäten ist einfach grandios und die Mischung aus B-Movie-esken Action- und Splatter-Szenen mit superteuren Science-Fiction-Kulissen sowie –Spezialeffekten (Carolco Pictures warf in den 1980ern und 1990ern nur so mit Geld um sich und ließ den Filmemachern auch alles durchgehen) ist heutzutage in Zeiten der zielgruppenorientierten Mainstream-Produktentwicklung einfach nicht mehr denkbar. Man muss sich nur vor Augen führen, dass es solche Hollywood-Exzesse vermutlich nie wieder geben wird, und schon erhalten solche Filme einen ganz anderen Stellenwert.

Indie-Streifen gibt es glücklicherweise immer noch, insbesondere der Horror-Bereich floriert weiterhin, wie Sie auch in unserer neuen Ausgabe des BLU-RAY MAGAZINS nachlesen können. Zum Beispiel können wir den belgischen Zombie-Streifen „Yummy“ ans Herz legen, der gorigen Spaß mit hervorragend gestalteten Untoten, guten Darstellern, witzigen Twists und kranken Ideen aus der Welt der plastischen Chirurgie verspricht und hält. Ebenso gibt es in unserem Mediabook-Spezial z. B. mit der wunderschönen Pinocchio-Neuverfilmung und dem Grusel-Märchen „Gretel und Hänsel“ so einige neu produzierte Perlen zu entdecken.

