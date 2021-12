DIGITAL FERNSEHEN 1/2022 neu am Kiosk

Anzeige

Die neue Ausgabe der DIGITAL FERNSEHEN ist am Kiosk und als E-Paper erhältlich – diesmal widmen wir uns neben den aktuellen TV-Trends auch intensiv dem digitalen Radio.

Und wieder geht ein Jahr zu Ende. Leider war es für die Meisten wieder kein „normales“, sondern ein durch die Pandemie geprägtes Jahr. Im klassischen TV-Sektor brachten die zurückliegenden zwölf Monate zudem wenige Überraschungen. Auch wenn HD Plus im November noch einmal zwei neue lineare HD-Kanäle der RTL-Familie hinzufügte, steht fest: Der Senderboom des vergangenen Jahrzehnts ist längst beendet.

Deutlich Fahrt hat 2021 hingegen nochmals das Thema Streaming aufgenommen. Vor allem die Hardware kann dabei überzeugen. Sei es die neue Sky-Q-IP-Box, die Vorstellung von Sky Glas oder auch die neuen Streamingboxen, die allesamt zeigen, wo die Reise über kurz oder lang hingeht. Deshalb nehmen wir auch in dieser Ausgabe wieder top-aktuelle Streaming-Geräte unter die Lupe. Magenta TV One gehört ebenso dazu wie die neuen 4K-Sticks von Waipu und Fire TV. Darüber hinaus setzten auch klassische Anbieter wie HD Plus vermehrt auf den neuen Übertragungsweg Internet. Mit HD Plus IP und HD Plus ToGo hat das Unternehmen gleich zwei neue Produkte platziert. Ersteres stellen wir vor, HD Plus ToGo muss sich darüber hinaus im Test beweisen.

Ein weiteres wichtiges Thema ist der digitale Rundfunk. Vor allem DAB+ hat nochmals deutlich Fahrt aufgenommen. Sowohl hinsichtlich der Sender als auch bei den abgesetzten Endgeräten legte das terrestrische Digitalradio deutlich zu. Wir haben uns daher entschieden, Ihnen aus diesem Grund in einem umfassenden Special zu zeigen, wo die Stärken des Radio-Standards liegen, welche Programme damit empfangen werden können und wie vielfältig die Geräte sind.

Test-Highlights der DIGITAL FERNSEHEN 1/2022

Alleskönner im Experten-Check: Magenta TV One

Amazon Fire TV 4K Max : Evergreen in dritter Generation im Test

: Evergreen in dritter Generation im Test WaipuTV Stick bietet TV-Empfang über das Internet

bietet TV-Empfang über das Internet Selfsat Snipe Platinum im Test: Komfortabler Sat-Empfang

im Test: Komfortabler Sat-Empfang HD+ ToGo im Test: Fernsehen zum Mitnehmen

im Test: Fernsehen zum Mitnehmen HDTV-Zapper Telestar digiHD TS 13 unter der Lupe

Weitere Themen der DIGITAL FERNSEHEN 1/2022